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Основные правила нанесения макияжа
Каждая женщина хочет выглядеть безупречно каждый день. К сожалению, природа редко награждает представительниц прекрасного пола идеально гладкой кожей, длинным ресницами, ровными бровями. Чаще всего, мелкие недостатки приходится маскировать с помощью макияжа. Курсы визажа Краснодар помогут каждой девушке освоить новую профессию.
Чтобы иметь возможность выполнить качественный макияж, нужно помнить о нескольких важных правилах:
- Предварительно кожу лучше хорошо очистить скрабом. Благодаря этому чешуйки ороговевшей кожи удалятся, макияж ляжет тонким ровным слоем, без эффекта «маски».
- Перед нанесением тонального крема рекомендуется нанести на кожу обычный крем, особенно если кожа склонна к жирности.
- Каким бы качественным не было тональное средства, необходимо предварительно нанести на кожу ровным слоем праймер. Он выровняет её поверхность, спрячет морщины и поры.
- Для бровей лучше использовать специальную тушь, и лишь после её использования можно прорисовывать волоски тонким стержнем карандаша. Основание брови должно быть на несколько тоном светлее, не стоит прорисовывать чёткие границы, иначе брови будут выглядеть искусственно.
- Перед нанесением помады или блеска, рекомендуется нанести на губы немного тонального крема.