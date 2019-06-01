Основные правила нанесения макияжа

Каждая женщина хочет выглядеть безупречно каждый день. К сожалению, природа редко награждает представительниц прекрасного пола идеально гладкой кожей, длинным ресницами, ровными бровями. Чаще всего, мелкие недостатки приходится маскировать с помощью макияжа. Курсы визажа Краснодар помогут каждой девушке освоить новую профессию.

Чтобы иметь возможность выполнить качественный макияж, нужно помнить о нескольких важных правилах: