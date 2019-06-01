Как правильно провести дезинфекцию в квартире

Здоровье и уют в квартире напрямую зависят от чистоты в помещении. Если в доме всего приятно пахнет, она наполнена свежим и чистым воздухов, в ней приятно находиться. К сожалению, никто не застраховании от возникновения плесени и грибка, вредителей и гнили. Если такая ситуация всё-таки возникло, необходимо провести качественную дезинфекцию.

Нюансы проведения процедуры

Дезинфекция может понадобиться в следующих случаях:

если ранее в квартире проживали люди с опасными инфекционными заболеваниями;

если в помещении активно развивается плесень и грибок;

при наличии вредителей;

при возникновении аллергической реакции неизвестного характера;

в качестве профилактики один раз в определённый период.

Иногда может потребовать уборка после покойника. Если человек купил старую квартиру, в которой долго никто не убирал, там наблюдается высокий уровень влажности, то без профессиональной дезинфекции не обойтись. В противном случае можно нанести большой вред своему здоровью.

Конечно, лучше всего доверить это дело профессионалам, но при желании можно сделать всё и самостоятельно. Специалисты применяют для работы не только специальное оборудование, но и определённые вещества, которые обладают антибактериальным свойством и помогают быстро устранить неприятные запахи.

На момент дезинфекции в помещении никого не должно присутствовать. Лучше не находиться в помещении некоторое время, затем открыть окна и хорошо его проветрить. В ходе обработки нужно обязательно обработать стены и полы, сантехнику, мебель, различные перегородки.

Самостоятельно можно вымыть специальными дезинфицирующими растворами пол и потолки, а так же окна. Особое внимание нужно уделить углам. Мебель так же протирают дезинфицирующим раствором, мягкую мебель и подушки обрабатывают специальными аэрозолями.

Кроме этого, обязательно нужно выстирать всю одежду, помыть посуду, постирать шторы и постельное бельё. Для обработки лучше использовать специальные растворы, которые можно купить в хозяйственном магазине. Самый бюджетный состав – это хлорка, так же можно применить смесь из нашатырного спирта и воды.