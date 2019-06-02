Как узнать, какой подарок хочет получить ребенок на День Рождения?

Компания детских праздников МурашкаШОУ вновь делится секретами - как узнать, какой подарок хочет получить ребенок на День Рождения?

Знаете, какой вопрос мучает детей перед днем рождения? Конечно же: «Интересно, а что мне подарят родители? А вдруг ту красную машину или вдруг того самого робота с крыльями?» — так обычно рассуждают ребятки перед праздником.

Зачастую мамы и папы не хотят портить сюрприз и выбирают подарок самостоятельно. Но что делать, если вы совсем не знаете, что подарить , а спрашивать и портить сюрприз не хочется? Рассказываем, как ненавязчиво узнать, что хочет ваш ребенок.

1. Скажите, что уже все купили.

Расскажите, что купили очень крутой подарок. Только что это, он никогда не догадается. Но у него есть 10 попыток. В итоге он начнет перечислять 100 и 1 вариант того, что хочет. Вам остается только выбрать и приобрести это. Сюрприз и восторг будет обеспечены.

2. Мама Сережи меня попросила посоветовать ему подарок…

Скажите, что вам нужен совет. Мама Сережи не знает, что ему подарить. Она хочет купить что-то такое, от которого ее сын будет в диком восторге. Что он посоветует купить? Наша психология устроена так, что в первую очередь мы будем думать о том, что хотим мы, а не Сережа. Возможно, таким способом вам удастся узнать, о чем мечтает ваш ребенок.

3. Если бы тебе дали много денег и сказали все потратить за час, что бы ты купил?

Конечно, жадность всегда дает о себе знать. В первую минуту все мысленно покупают большие машины, приставки и айфоны. А вот спустя некоторое время как раз начинают рассказывать то, что они давно хотят. Например, многие вспоминают, что давно хотели набор LEGO NINJAGO или самокат со светящимися колесами. Прислушайтесь к «хотелкам».

4.А во что вы играете с друзьями?

Иногда ,чтобы понять, что хочет ребенок, достаточно просто поговорить с ним о любимых играх с его друзьями. Во что они обычно играют, кто и почему обычно выигрывает и т.д. Например, многие мальчишки любят играть в перестрелки на бластерах NERF. Самый крутой в компании тот, у кого самая большая пушка и много патронов. Немного вникнув в тему и задав правильные вопросы ребенку, можно с 90% точностью выбрать тот подарок, от которого он будет в диком восторге.

5. Зайдите в магазин детских игрушек.

Обратите внимание на то, к какому отделу ребенок пойдет сразу же и что будет рассматривать. Поинтересуйтесь, что именно ему здесь понравилось и почему. Затем можно сказать, что пока для вас это очень дорого. Нужно подкопить деньги и, возможно, тогда у вас получится купить.

Помните, что успех подарка так же зависит от его подачи. Создав нужный ажиотаж и немного приукрасив достоинства презента( например, это самая красивая кукла в нашем городе) , вы получите неподдельный восторг и безмерную благодарность от вашего именинника.

С уважением, компания детских паздников www.murashkashow.ru

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