Преимущества ортопедических диванов

Ранее предлагались ортопедические матрасы только для кроватей. Сегодня можно приобрести диваны с ортопедической системой, которые можно использовать в качестве спального места.

Приобрести такие изделия на сайте https://wowin.ua/dyvany/ortopedychni-dyvany, где предлагается широкий ассортимент данных предметов мебели.

Конструктивные особенности диванов

Модели ортопедических диванов основываются на наличие специальных ламелей выгнутой формы, обладающих высокой степенью эластичности. Прикрепляются дощечки к каркасу, который может выполняться посредством металла или дерева.

Для изготовления ламелей используется пропаренное дерево, что позволяет получить долговечные элементы, создающие упругие спальные места.

На такое основание укладывается ортопедическое изделие, которое не подвергается деформациям, легко приходит в первоначальное состояние и создает комфортное спальное место, которое распределяет массу тела человека равномерно. Что касается жесткости матраса, то она зависит от наполнителя.

Преимущества ортопедических диванов

Данные изделия обладают рядом существенных достоинств.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Поскольку, основание выполняется посредством ламелей, которые располагаются друг от друга на определенном расстоянии, то матрас легко подвергается проветриванию, что исключает образование болезнетворных бактерий, грибок и плесень.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Положение тела находится в таком же состоянии, как на ортопедическом матрасе кровати, то есть масса тела распределяется равномерно. Это способствует снятию усталости с мышц и суставов, позвоночника.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Диван в разобранном виде имеет идеально ровную поверхность, обладает четким соотношением высоты и жесткости.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Ортопедическая система имеет тканевое верхнее покрытие, которое не впитывает влагу и не воспринимает запахи.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Каркас не подвергается деформациям даже если диван раскладывать часто.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> За счет такой конструкции, изделия не имеют большого веса, что позволяет без трудностей поместить диван в любую часть помещения.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Некоторые производители изготавливают диваны с эффектом массажа и регулировкой жесткости.

Для выбора таких изделий, не следует пренебрегать параметрами:

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> способом трансформации дивана;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> структурой наполнителя;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> качеством обивочной ткани.