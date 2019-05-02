Как правильно выбрать чернила для компьютера в зависимости от их вида

Печатать в домашних условиях изображений и текста – это интересное и полезное занятие. Иметь домашний принтер очень выгодно, ведь теперь не нужно посещать типографию и платить за то, чтобы распечатать реферат или фотографии.

Однако, к выбору чернил для оборудования нужно подходить внимательно. Самое главное правило – для каждого типа картриджа нужно выбирать определённый тип чернил. Приобрести чернила, картриджи, офисную бумагу и прочие аксессуары можно на сайте https://p.ua/buy-canon_cartridges/.

Разновидности чернил для принтера

Обычно вся необходимая для покупателя информация находится на упаковке, достаточно просто с ней ознакомиться. Однако, при выборе чернил всё-таки нужно владеть некоторыми базовыми правилами. Разбираясь в выборе чернил, можно заметно улучшить качество печати.

В первую очередь нужно решить, какой тип чернил необходим для печати. Чернила могут быть:

водорастворимыми;

пигментными;

сублимационными.

Первый тип чернил представляет собой смесь нескольких красителей. Основой красящего вещества является вода, отсюда и название. Краситель просто разбавляют в воде, не добавляя посторонних примесей. Такая смесь быстро проникает в бумагу, рисунок получается ярким, однородным и насыщенным. Данный тип чернил подходит для распечатки изображений в альбом, на презентацию. Главный минус такой печати – быстрое выцветание.

Пигментные чернила подходят только для чёрно-белой печати. Они состоят только из твердых типов красителей. Они будут полезны, если нужно распечатать большое количество текса. Цветовая гамма весьма скудная, зато рисунок на бумаге не выцветает. Не рекомендуется применять такой тип чернил для печати на глянцевой бумаге. Недостаток чернил в том, что при длительной печати чёрные чернила постепенно начнут тускнеть.

Последний, сублимационный тип чернил в бытовых условиях не применяется, и в обычный принтер заправить его не получится. Чтобы перенести чернила на поверхность нужно использовать специальную термоплёнку. Именно по этой причине для обычного домашнего или офисного принтера подойдут только водорастворимые и пигментные чернила.