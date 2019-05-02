Преимущества и недостатки тонировки авто

Каждый автолюбитель хоть раз задумывался о тонировке стёкол. Кто-то делает это практически сразу после покупки, а кто-то считает данную процедуру и вовсе не нужной. Тонировка имеет много очевидных плюсов, но и большое количество минусов и сложностей. Тонировка стекол автомобиля в Москве проводится тут.

Стоит ли делать тонировку

Чтобы рассмотреть данную ситуацию со всех сторон, нужно в первую очередь выяснить, а чем же так хороша тонировка. Они имеет следующие положительные характеристики:

Если стёкла защищены тонировкой, от воздействие прямых солнечных лучшей будет минимальным, а значит, поездка в жаркий летний день будет проходить с комфортом. Конечно, эту проблему можно решить с помощью кондиционера, но не всегда есть возможность им воспользоваться.

От негативного воздействия ультрафиолета не страдает обивка салона, она не будет выцветать.

Детали, изготовленные из пластмассы, прослужат владельцу авто значительно дольше.

Посторонние любопытные люди не будут заглядывать в машины, можно расслабиться и наслаждаться поездкой.

Внешне автомобиль с тонировкой выглядит более презентабельно, современно и дорого.

Несмотря на такое большое количество преимуществ, стоит не забывать и про огромное число минусов. Главный недостаток тонировки авто – это низкая видимость. Нужно помнить, что безопасность на дороге превыше всего, особенно в зимнее время года, вечером, в дождливую погоду. Чем темнее тонировка, тем больше проблем может возникнуть. Это не значит, что нужно безоговорочно отказаться от то тонировки, нужно лишь соблюдать некоторые рекомендации.

Проводя тонировки главное не переходить границу, и не наклеивать друг на друга несколько слоёв тонирующей плёнки. После таких действий, к тому же, могут выйти из строя стеклоподъёмники. Кроме этого, два слоя плёнки может создать внутреннее отражение, что тоже чревато определёнными проблемами. Если используется тонировка с зеркальным эффектом, это может слепить водителя.

Не стоит забывать и о том, что из-за металлизированной плёнки могут возникнуть и некоторые другие проблемы. Например, сигнал мобильной связи может заметно ухудшаться. Если на стекле присутствуют датчики дождя и света, при их тонировке, их эффективность снижается в несколько раз.