Особенности онлайн биткоин-ставок на киберспорт в БК

Когда в конце девяностых появились первые кибер-турниры, никто не мог представить развитие этой индустрии через несколько лет. Так как игры, как например, Counter Strike, Dota, Starcraft и League of Legends, были предпочтительным развлечением для большого количества подростков и представителей молодёжи, видео с выступлениями профессиональных игроков собирали сотни тысяч посещений и просмотров

Со своей стороны, Cybersport начал собирать целые стадионы, которые хотели полюбоваться действиями различных сильнейших команд. А где был дух соревнования, там было место и для ставок.

И в настоящее время вчерашний подросток может видеть, как участники его любимой киберспортивной команды ругаются, чувствуя причастность к их достижениям и неудачам.

Почему он участвует в этом? Да потому что он ставит круглую сумму в биткойнах. Например, такая возможность предоставляется на веб-портале http://bitcoin-bet.com/bitcoin-esport-bets/

И у этого ресурса также есть довольно удобная мобильная версия, которая позволит вам не терять важные навыки, вне зависимости от местоположения. Для некоторых турниров выполняется прямая трансляция.