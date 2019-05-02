Преимущества ландшафтного дизайна

Такая популярная тенденция, как ландшафтный дизайн, появилась довольно давно. Апогей развития искусства декорирования приусадебных участков пришлось на начало прошлого столетия. Традиционные решения в настоящее время дополняются небольшими архитектурными формами. Последние новинки включают альпийские горки и декоративные пруды. Ландшафтные работы являются основным элементом дизайна дачного или приусадебного участка.

Существует большое количество вариантов оформления участков сада, но наиболее распространённым является ландшафтный дизайн. Отличительные черты его включают следующие:

• Простота и гармония природы. Каждая деталь внутреннего дворика кажется естественной и комфортной.

• Индивидуальное оформление частной территории. Декоративные решения подбираются, исходя из особенностей сада. Таким образом - вы получите индивидуальный проект, который не встретится ни у кого больше.

• Привлекательность и гармония, дополненные комфортом для владельцев и практичностью.

Характерной чертой ландшафтного дизайна можно назвать получение ощущения, что люди в нём практически не участвуют. Тропинки и площадки должны иметь вид, как совершенно случайные объекты, сохранившиеся в предыдущие годы. При этом, внешняя сторона дворика, слишком насыщенная обильным ландшафтом, кажется ложной, не создаёт естественной гармонии, которую все желают.

Ландшафтный дизайн от профессионалов (например, https://am-agro.ru/) обеспечивает гармоничное благоустройство участка сада. Каждая идея продумана до мелочей и объединена со всеми остальными. Значимая роль здесь отводится зонированию, что позволяет группировать элементы в соответствии с определённым списком критериев.

Многие ошибочно считают, что смогут лично реализовать дизайн-проект своей мечты. Однако, практика на протяжении десятилетий неоднократно демонстрировала, что попытки оформить участок в одиночку заканчиваются неудачей. Лишь компетентные специалисты смогут выполнять такие работы, как посадка крупных растений, могут настроить автоматический полив. Отсутствие опыта и навыков не позволяет принимать адекватные решения и предвидеть изменения в дальнейшем.