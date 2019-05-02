Генеалогический профиль человека по ДНК

Важно знать, что генеалогический профиль человека по ДНК - это база данных отдельных ДНК, включающая информацию о генокоде. Это, по своей сущности, генетическая черта, которая не меняется с момента зачатия до смерти. Профиль ДНК демонстрирует ваше генетическое сходство с родными людьми, а также особенность, отличающую вас от всех и делает вас уникальным.

Такую информацию можно получить во время анализа ДНК. Она будет зарегистрирована, как определённое сочетание букв и цифр. В основном, указываются результаты анализа 16 срезов ДНК, и этого больше чем достаточно для идентификации того или иного человека. Метод регистрации генетической информации универсален и может быть легко понят компетентным специалистом в этой области. При этом, информацию, полученную из паспорта генеалогической идентификации, абсолютно невозможно использовать в ущерб людям.

Для проведения теста ДНК, наиболее часто, берут мазок слизистой оболочки полости рта, то есть клетки, взятые изнутри щеки (эпителий полости рта). Также можно использовать нестандартные образцы (волосы, ногти, окурки сигарет, жвачки и прочие).

Кому нужен генеалогический профиль человека по ДНК? Прежде всего, он необходим для людей, которые имеют профессию, связанную с большим риском для жизни: солдат, спасателей, шахтёров, моряков, пилотов и прочих. Целесообразно иметь этот паспорт для спортсменов-экстремалов, заядлых путешественников и людей, работающих за рубежом.

У вас родился ребёнок? Вы уже получили метрику для него? Может быть, вам нужна идентификация и генеалогический профиль? Это своего рода полис страхования жизни, поскольку генетический код никогда не изменится.

Собирается ли ваш ребенок служить в ближайшее время, или дочь учится в другом городе или стране? Чтобы не переживать за них, получите генеалогический профиль по ДНК их.

Когда вы ищете пропавшего без вести по тем или иным трагическим причинам, вы можете сэкономить немало времени, благодаря использованию паспорта ДНК. С его помощью в короткие сроки вы можете сравнить ДНК пропавшего с найденными образцами.