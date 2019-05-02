Smart TV приставка на Android

Благодаря развитию технологий, современные пользователи получили неограниченный доступ к телевидению в режиме онлайн. В связи с этим появились устройства для подключения телевизоров к глобальной сети.

Смарт ТВ, а также консоли на базе Android, известные многим пользователям, стали появляться на прилавках магазинов - реальных и виртуальных.

Высококачественное телевидение, оснащённое Smart TV, предлагает большое количество увлекательных часов просмотра любимых фильмов или передач. Зритель получает изображение и звук высшего качества. Заказать данные приставки Андроид можно на сайте https://smarttvbox.com.ua/.

Пульта дистанционного управления достаточно, чтобы полностью контролировать оборудование, такое как телевизор и дополнения. Интерфейс здесь очень удобен и понятен, однако имеются и недостатки.

Большинство владельцев Смарт ТВ говорят, что процесс перемотки видео сложен и занимает много времени. В результате нередко происходит сбой программы. Этот дефект присутствует во многих моделях. Также во время перемотки вы можете перейти к следующему видео. И приходится начать все сначала.

Возможность смотреть 3D фильмы с помощью этого оборудования сыграла значимую роль в развитии его популярности. С помощью устройств с Android вы можете наслаждаться просмотром в режиме 3D, однако имеются определённые моменты.

Функция «объёмного изображения» не всегда поступает из консоли. Порой для видео такого формата требуется специальный экран с определённой частотой и разрешением. Даже наиболее передовое и дорогое устройство не гарантирует отображение любого 3D-видео. Вместо желаемого эффекта получится размытая картинка.

Кроме того, стоит отметить следующие преимущества Смарт ТВ и приставок андроид:

• Пульт дистанционного управления.

• Возможность просмотра 3D видео в домашних условиях.

• Доступный и простой интерфейс.

А к недостаткам относятся следующие:

• Дефекты в программе, при перемотке.

• Высокая стоимость.

Устройство под управлением ОСAndroid превратит обычный телевизор в мультимедийный домашний развлекательный центр. Консоль открывает широкие возможности для просмотра желаемых программ или игр в течение дня.