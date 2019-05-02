Как выбрать луковицы гладиолусов

Гладиолус - такой же хлопотный цветок, как и декоративный. В конце концов, эти цветы нужно не только сажать, но и бережно ухаживать в течение всего лета, а затем их нужно правильно выкапывать и обрабатывать осенью, и хранить зимой. Кроме того, вы можете подробно узнать все нюансы и тонкости выращивания гладиолусов в открытом грунте.

Для выращивания гладиолусов на своем дачном или приусадебном участке, вы должны сначала купить их луковички в специализированном магазине, или заказать их онлайн (например,

https://yaskravaklumba.com.ua/shop/category/klubniilukovitsy/gladiolusy/gladiolusy-premium-lukovitsy-bolshih-razmerov- они будут отправлены по почте в Украине). Второй вариант позволит вам сэкономить время, силы и деньги. Кроме того, в названном интернет-магазине продаются только свежие луковицы гладиолусов, а доставка осуществляется в оперативные сроки. Здесь работают компетентные специалисты, и они смогут выбрать для вас качественные луковицы, без каких-либо признаков заболеваний. для этого свяжитесь с ними по указанным контактным данным.

Чтобы посадить гладиолусы на дачном или приусадебном участке, необходимо выбрать наиболее освещённое и солнечное место. В то же время, эти цветы, безусловно, могут успешно расти клумбе с тенью, однако цветение будет не таким изобильным, как при постоянном солнечном свете.

Гладиолус нельзя отнести к капризным растениям по отношению к земле, на которой они выращены, так что практически любая почва будет подходящей для посадки этих цветов. Необходимо только помнить, что если у вас на участке лёгкая и воздушная почва, вам придется чаще поливать её, понадобится интенсивное рыхление.

Гладиолусы не переносят избыточной водонасыщенности почвы, в связи с чем им требуется хорошее орошение. Если почва в вашем саду тяжёлая, целесообразно добавить к ней компост или гнилой навоз. Кроме того, специалисты не рекомендуют обустраивать грядки на участках, где происходит частый застой воды. Несомненно, слегка поднятая клумба была бы более подходящей для него.