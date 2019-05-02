Как найти человека в интернете через социальные сети

С помощью интернета можно найти не только информацию о предметах и изображениях, но и о людях в социальных сетях. В настоящее время у многих из нас есть страницы в соцсетях, мы оставляем свою контактную информацию на различных форумах и тематических страницах в Интернете. В связи с этим, нетрудно найти информацию о человеке, который вас интересует, и получить к ней доступ.

Социальные сети - это, пожалуй, один из самых простых и популярных способов найти людей в последние годы. Практически каждый из нас использует ту или иную социальную сеть, где он выставляет свои фотографии, с помощью которых его могут найти. Разумеется, взрослое поколение скептически относится к этим передовым технологиям, но их также можно найти через семью и друзей, которые зарегистрированы в соцсетях.

В поле поиска того или иного популярного веб-ресурса вы должны ввести имя человека, информацию о котором вы хотите найти. Также вы можете воспользоваться сайтом botsman.org - здесь тоже имеется хорошая база данных. Далее надо будет выбрать социальную сеть, поиск в которой будет происходить, и нажать кнопку «Поиск». После этого пользователь будет перенаправлен на страницу социальной сети с результатами поиска, где вы можете указать критерии: город, возраст, пол, семейное положение, место учёбы и прочие.

Вы также можете ввести номер телефона в различных форматах (+7 или 8), или даже адрес электронной почты. В таком случае, если человек оставил свой номер или емейл в той или иной социальной сети, например, опубликовал рекламу, то его профиль может быть выделен. Вам также может подойти поиск человека по номеру в поисковых системах. Иногда это удаётся.

Как видите, вы можете найти человека через Интернет, хотя вам необходимо иметь хотя бы некоторые сведения о нём. Однако не стоит упускать из виду тот факт, что человек может просто настроить свой профиль так, чтобы поисковые системы не находили его. И помните: если человек нигде не зарегистрирован, ни одна программа не покажет его имя. В этом случае, как вариант, вы должны искать через его друзей или семью.