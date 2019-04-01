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Как выбрать коммерческую недвижимость для аренды
Не каждый предприниматель может приобрести качественную современную недвижимость, особенно если он только начинает свою деятельность. В этом случае аренда коммерческой недвижимости является прекрасным вариантом для начала своей работы.
Лучше выбирать помещение в центре города, или как можно ближе к центру. Это обеспечит большой приток клиентов. Однако, стоимость такой аренды будет высокой. Если компания работает уже несколько лет, имеет постоянных клиентов, можно немного сэкономить, и арендовать более бюджетное помещение.
Не стоит арендовать офис рядом со своими конкурентами. Например, если организация занимается электромонтажными работами, и рядом работает точно такая же организация, стоимость аренды не оправдается.
В свою очередь, стоит обратить внимание на наличие поблизости хороших предпринимателей, с которыми можно сотрудничать. Например, заказывая услуги по сбору мебели, клиент может обратить внимание и на фирму, которая занимается электромонтажными работами.
Всегда можно договориться о взаимной рекламе и взаимной помощи. Кроме этого, помещение должно иметь презентабельный вид, должно охраняться, иметь качественное освещение и отопление, современные пластиковые окна.