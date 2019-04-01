Где лучше всего читать отзывы

Зачастую, прежде чем купить определённый товар, или заказать услугу, человек предпочитает внимательно почитать отзывы об этом товаре или услуге. Чтобы не купить «кота в мешке», необходимо ознакомиться с характеристиками вещи или оборудования, условиями проведения конкретной работы и прочее.

Не рекомендуется читать отзывы на самом сайте продавца. В онлайн магазине отрицательные отзывы могут удаляться. Положительные тексты часто пишут за деньги. Всё это нужно для того, чтобы улучшить рейтинг магазина и увеличить продажи.

Лучше всего читать отзывы на независимых сайтах и блоках, например, ВсеОтзывы.ру. На подобных ресурсах нет заинтересованных людей. Пользователи просто делятся своим мнением о том или ином товаре, рассказывают о его преимуществах и недостатках, стоимости, месте, где выгоднее всего этот товар приобрести.

Удобно знакомиться с отзывами в социальных сетях. Если продавец реализует товар через сообщество, то удалять негативные комментарии ему сложнее, особенно если он рекламирует товар в чужом сообществе. Ну и наконец, можно просто спросить совета у друзей или знакомых, посмотреть видео обзор товара на YouTube.