Возобновляемые источники энергии: подумаем о своих потомках

Столетиями человечество активно добывало и сжигало ископаемое топливо органического происхождения, совершенно не задумываясь о том, что когда-нибудь его запасы могут исчерпаться. Еще в начале XX века подобная перспектива представлялась настолько отдаленной, что задумывались о ней разве что писатели-фантасты и некоторые прогрессивно мыслящие ученые.

Однако стремительное развитие технологических возможностей промышленности повлекло за собой соответствующий рост потребления энергии, а ведь привычные ее источники отнюдь не являются неисчерпаемыми! Как результат, уже наше поколение испытывает серьезный недостаток энергоресурсов и вызванный им рост их стоимости, а что же ждет наших потомков? Если ничего не предпринимать, то ждет их энергетический кризис. К счастью, в наше время уже многие понимают серьезность нависших над цивилизацией глобальных экологических проблем и активно ведутся поиски оптимальных методов их предупреждения.

Экологичные возобновляемые источники энергии

Уже сейчас имеется вполне реальная возможность если не полностью, то по крайней мере частично отказаться от органического ископаемого топлива, добывая энергию из альтернативных экологически чистых источников. Их часто называют «зелеными», чтобы подчеркнуть безвредность для окружающей среды.

Наиболее перспективными из них считаются:

Фотоэлектростанции.

Ветрогенераторы.

Приливные и гидроэлектростанции.

Геотермальные источники.

Технологии аккумулирования энергии.

Все они относятся к разряду возобновляемых, то есть содержат неисчерпаемые запасы энергии, которую можно добывать и применять для своих насущных нужд без каких-либо ограничений. Запасы нефти или же метана, которые создавались на планете миллионы лет, при нынешнем уровне добычи очень скоро могут закончиться. Солнце будет светить всегда, ветер дует постоянно, да и тепло в земных недрах вряд ли угаснет в ближайшем будущем.

Проще всего задействовать солнечную энергию: подставив под лучи дневного светила фотоэлектрические панели, можно напрямую трансформировать их в электричество с весьма незначительными потерями. При этом в отличие от, допустим, ядерной энергетики, фотоэлементы абсолютно безопасны. Они не выделяют никаких вредных веществ при работе и не представляют совершенно никакой угрозы даже в случае аварии или разрушения. Отрадно, что и наша страна не стоит в стороне от общемировых трендов: уже реализовано немало проектов в области альтернативной энергетики и их количество стремительно растет. Специалисты группы компаний «Авенстон» убеждены, что зеленая энергия в Украине https://avenston.com/ru/ обладает огромным потенциалом и поможет нам решить немало насущных проблем.