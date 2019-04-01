Отзывы рыболовов о тузике «Ерш»

Первая партия лодок «Ерш» появилась в рыболовных магазинах Соликамска к началу сезона 1982 года. Новинка была встречена с иронией. Над новой лодкой откровенно смеялись владельцы солидных рыболовных маломерных судов. Но все изменилось после того, как на реках сошел лед. Мнение рыбаков кардинально поменялось, появились первые хозяева этих небольших лодок.

Достоинства рыболовной лодки «Ерш»

Чтобы оценить все положительные качества судна, достаточно понаблюдать за ее поведением в разных условиях. По сравнению с большими Казанками, эта лодка легко пробирается в заросли травы и мелкого камыша, на мелководье. Отсюда удобнее всего ловить на спиннинг или на дорожку.

Если поменять весла на самодельные деревянные, длиной 2-2.5 метра, то можно с уверенностью ходить по реке в любую погоду. От этого увеличивается скорость лодки. Она свободно проникает в самые укрытые места акватории.

Даже самые крупные волны не дают ей потерять устойчивость. Не говоря уже о волнении воды при прохождении рядом крупных катеров или судов. «Ерша» даже нет необходимости ставить носом к волне. Он просто покачивается, как пустой бочонок до полного спокойствия воды.

В кокпите всегда сухо. Эта важная деталь всегда волнует рыболовов. Ни о какой течи не может быть и речи.

Теперь можно забыть и о проблемах с бензином. Лодочка достаточно убедительно может заменить моторное судно. Если только не гнаться за большими скоростями. Но в рыбалке этот фактор далеко не так важен, как в других областях применения.

Небольшие недостатки

Несмотря на все достоинства лодки «Ерш», она все же имеет ряд недоделок, которые могут показаться препятствиями к ее применению. Можно перечислить главные:

небольшая длина лодки;

непродуманная линия киля;

отсутствие на борту лодки укрытия для снастей и личных вещей;

ненадежность крепления банок с гермоотсеками.

Можно добавить еще несколько изъянов, но все они легко устранимы, если взяться всерьез за доработку самостоятельно.

Советы производителя

Чтобы лодка больше подходила для рыбалки, можно постараться усовершенствовать некоторые детали. Или саму конструкцию некоторых узлов.