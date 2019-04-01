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Отзывы рыболовов о тузике «Ерш»
Первая партия лодок «Ерш» появилась в рыболовных магазинах Соликамска к началу сезона 1982 года. Новинка была встречена с иронией. Над новой лодкой откровенно смеялись владельцы солидных рыболовных маломерных судов. Но все изменилось после того, как на реках сошел лед. Мнение рыбаков кардинально поменялось, появились первые хозяева этих небольших лодок.
Достоинства рыболовной лодки «Ерш»
Чтобы оценить все положительные качества судна, достаточно понаблюдать за ее поведением в разных условиях. По сравнению с большими Казанками, эта лодка легко пробирается в заросли травы и мелкого камыша, на мелководье. Отсюда удобнее всего ловить на спиннинг или на дорожку.
Если поменять весла на самодельные деревянные, длиной 2-2.5 метра, то можно с уверенностью ходить по реке в любую погоду. От этого увеличивается скорость лодки. Она свободно проникает в самые укрытые места акватории.
Даже самые крупные волны не дают ей потерять устойчивость. Не говоря уже о волнении воды при прохождении рядом крупных катеров или судов. «Ерша» даже нет необходимости ставить носом к волне. Он просто покачивается, как пустой бочонок до полного спокойствия воды.
В кокпите всегда сухо. Эта важная деталь всегда волнует рыболовов. Ни о какой течи не может быть и речи.
Теперь можно забыть и о проблемах с бензином. Лодочка достаточно убедительно может заменить моторное судно. Если только не гнаться за большими скоростями. Но в рыбалке этот фактор далеко не так важен, как в других областях применения.
Небольшие недостатки
Несмотря на все достоинства лодки «Ерш», она все же имеет ряд недоделок, которые могут показаться препятствиями к ее применению. Можно перечислить главные:
- небольшая длина лодки;
- непродуманная линия киля;
- отсутствие на борту лодки укрытия для снастей и личных вещей;
- ненадежность крепления банок с гермоотсеками.
Можно добавить еще несколько изъянов, но все они легко устранимы, если взяться всерьез за доработку самостоятельно.
Советы производителя
Чтобы лодка больше подходила для рыбалки, можно постараться усовершенствовать некоторые детали. Или саму конструкцию некоторых узлов.
- Чуть удлинить корпус судна. Самым оптимальным решением будет длина не более 3.1 метров. При этих параметрах соотношение L/B будет иметь значение около 2.5, что является самым оптимальным для увеличения скорости и уменьшения ходового дифферента, если ходить под мотором.
- Изменить линию киля. Сейчас она до транца прямая. Из-за этого скорость на веслах не увеличилась, но при движении под мотором, она даже уменьшилась. Это происходит по причине глубокого погружения, при запуске мотора. Двигатель буквально садится своим поддоном на воду. При этом очень задирается нос лодки. Дифферент составляет около 25 градусов. Совершать многокилометровый переход, сидя на носу и не имея возможности достаточно удобно управлять лодкой, не вызывает одобрения у рыбаков.
- Для любителей рыбалки немаловажное значение имеет наличие укрытия. Куда можно спрятать наживку, рыболовные снасти, вспомогательные предметы и вещи. На «Ерше» такое укрытие отсутствует. Можно воспользоваться небольшим полубаком, прижатым к днищу, но этого не достаточно.
- Было бы не плохо, если бы конструкторы предусмотрели или дополнили плавсредство тримпленом. Эта наделка на плиту двигателей до 8 л. с. будет кстати для тех, кому на веслах ходить неудобно или не хочется. Для крепления более сильного мотора, необходимо иметь крепкую подмоторную доску. Ее следует поднять до линии планширя в транце. Кстати, крепления самого транца к бортам лодки следует сделать более надежными.