Имплантация зубов: плюсы и минусы

Зубные имплантаты и другие виды протезов широко используются в последние годы, в связи с чем, всегда существует проблема выбора.

Многое можно сказать в защиту имплантации, но она - не всегда является эффективным методом.

Ошибочно полагать, что клиника имплантации теперь поможет полностью заменить другие методы протезирования. Несколько методов могут существовать вместе, успешно дополняя друг друга. Когда один неэффективен, его можно заменить другим.

Имплантация зубов имеет свои плюсы и минусы. Поскольку этот метод является довольно новым на отечественном рынке, его преимущества и недостатки известны далеко не всем гражданам.

Преимущества имплантации перед другими методами восстановления зубов заключаются в следующем:

Установка имплантата не требует каких-либо манипуляций с соседними зубами.

Долговечность. Имплантированный зуб может прослужить всю жизнь.

Объём костной ткани сохранен, его атрофия не возникает в области отсутствующего зуба.

Имплантат внутри челюсти равномерно распределяет жевательную нагрузку.

Высокая эффективность процедуры.

Сильная фиксация имплантата в челюсти, что предотвращает изменение зубного ряда.

Устранение дефектов зубного ряда.

Наличие имплантата в челюсти не вызывает дискомфорта.

Возможна установка имплантата, как при отсутствии одного или нескольких зубов, так и при полном беззубом состоянии.

Эстетичный фактор.

Большой выбор методов оперативного вмешательства.

Разнообразие конструкций для его реализации.

Восстановление функций зубных рядов.

Недостатки дентальной имплантации сводятся к следующим факторам:

Большая продолжительность приживления имплантата.

Наличие достаточно большого количества противопоказаний и ограничений, при операции.

Высокая стоимость метода.

Возможность проявления послеоперационных осложнений.

Наличие боли и дискомфорта во время операции и в послеоперационном периоде.

Таким образом, взвесив все плюсы и минусы имплантации зубов, вы можете сделать свой выбор. Также постарайтесь быть внимательными, при выборе стоматологической клиники.