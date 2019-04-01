Для чего нужен хлоргенератор в бассейне

Хлоргенератор также называется системой хлоратора или соленой воды. Это позволяет очистить водное пространство бассейна у вашего дома от веществ органического происхождения, не используя химические дезинфицирующие средства. Для работы этой установки определённое количество соли растворяют в воде (количество зависит от габаритов бассейна) в пропорции 3 килограмма соли на 1 м3 воды.

С помощью насоса вода подаётся в хлоргенератор, в котором растворённая в ней соль, которая попадает на титановые пластины генератора, разделяется на молекулы натрия и хлора. То есть вода с растворённой солью проходит через электролитическую пластину устройства. Поэтому образуется хлор, который незамедлительно растворяется в воде, а запах в бассейне полностью исчезает. Из-за хлора органические соединения, патогенные микроорганизмы и водоросли разрушаются в воде.

Использование генератора способствует сохранению естественной чистоты воды, что исключает использование химических агентов для дезинфекции. Хлор, вырабатываемый генератором, не оказывает негативного воздействия на кожу и волосы, не вызывает жжения в глазах. Ионы хлора, вырабатываемые устройством, абсолютно безопасны для человеческого организма, но в то же время они вредны для бактерий и вирусов, попадающих в бассейн из внешней среды. Результат - мягкая и кристально чистая вода.

Благодаря генератору и регулярному выделению хлора, владелец бассейна может сэкономить значительное количество времени и денег на средства против растительности, поскольку водоросли в этих ёмкостях не размножаются. Вода сохраняет свою чистоту в течение длительного времени, и её полная замена требуется гораздо реже.

При использовании хлораторов (например, http://www.intexsea.ru/category/hlorgeneratory-/) необходимо помнить, что правильное функционирование и очистка воды зависят от уровня pH в бассейне. Если pH не находится на нормальном уровне, хлорирование не проводится полностью, что позволяет активно размножаться патогенным микроорганизмам. Поэтому рекомендуется регулярно (не реже одного раза в неделю) проверять уровень pH в воде с помощью специальных тестеров и, в случаях надобности, корректировать его с помощью специальных химикатов.

После того, как вы решите купить генератор хлора для бассейна по низкой цене, вы должны прочитать инструкции и следовать рекомендациям производителя. Правильная эксплуатация гарантирует длительное использование устройства, наслаждаясь чистой и безопасной водой.