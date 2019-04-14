Как выбрать противоаэрозольный респиратор

Противоаэрозольный респиратор предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей. Этот прибор состоит из 2 следующих частей: самого респиратора в виде маски для лица, которая может быть различных конфигураций - шлем, полумаска и фильтр для грязного воздуха. Кстати, если вас заинтересовал респиратор Бриз 1106, то можете приобрести его в специализированном интернет-магазине, с доставкой. Здесь товары предлагаются по доступной стоимости. Компетентные менеджеры данного интернет-магазина помогут вам с выбором подходящих устройств.

В современной продаже предлагаются различные типы респираторов. Среди них особое место занимают противоаэрозольные модели. Данные приборы предоставляют надёжную защиту органов дыхания от аэрозолей в воздухе. Например, разбрызгивание может произойти во время отделочных работ, при распылении лако-красочных материалов. Аэрозоли могут быть различного происхождения. Например, средства минерального, животного или растительного происхождения - очень распространены.

Данный тип респираторов следует использовать, при работе с радиоактивной пылью, на литейных заводах, во время ремонта и работ, связанных с использованием аэрозолей.

Кроме выше названных вариантов приборов, используются также и респираторы с полным корпусом или капюшоном с принудительным впрыском чистого воздуха и противоаэрозольные фильтры.

Следует помнить, что лучше использовать респираторы, которые соответствуют существующим стандартам ГОСТ и сертифицированы надлежащим образом. Тем не менее, они должны быть полностью укомплектованы. Иногда необходимо проверить характеристики изоляции респиратора-маски, чтобы не допустить использования передних деталей маски, которые не приспособлены к лицу работника.

Стоит отметить, что противоаэрозольные респираторы надёжно оберегают органы дыхания лишь, если устройство правильно отрегулировано по размеру головы и очень близко прилегает к лицу, не оставляя места для проникновения аэрозольных веществ под маску.