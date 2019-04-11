Особый туризм Ватикана

Особая и спокойная атмосфера, которая царит на улицах этого таинственного и удивительного государства, отличает туризм Ватикана от любого другого. Но, несмотря на духовность этой маленькой страны, здесь бывает и воровство. Поэтому все туристы должны проявлять особую осторожность со своими вещами.

Здесь почти нет места для другого времяпрепровождения, кроме как посмотреть множество достопримечательностей - если приехали сюда не на паломничество, и не на избрание Папы. Единственное место, которое можно назвать «Курортом Ватикана» - это Ватиканские Сады. Данный зелёный оазис всегда красив и находится в аккуратном состоянии в течение всего года. А некоторые строения, окружённые садами, датируются девятым столетием.

Разумеется, горнолыжные курорты здесь отсутствуют, ввиду географического положения этого государства. Но если вы желаете не только ознакомиться с Ватиканом, но и путешествовать по горам, то горнолыжные курорты, близкие к Риму, прекрасно подходят для этой цели.

Все туристические комплексы окружены живописными ландшафтами, а небольшие деревни, где можно принять гостей, порадуют приезжих привлекательной архитектурой и обстановкой в домах.

Санаторий в Ватикане также отсутствует. Однако Италия, как известно, богатая курортами, может более чем заполнить такой пробел. В то же время здравницы расположены в живописных местах с превосходным климатом, где вы можете с полностью отдохнуть и забыть обо всех своих заботах.

Большинство термальных центров расположены недалеко от основных городов, поэтому доехать до них не сложно. Ближайший центр здоровья в Риме - туристический центр Фьюджи, где рекомендуется отдыхать на родниках для реабилитации, лечения различных проблем со здоровьем.

Таким образом, прогулка по всем местам Ватикана не займёт много времени - всего лишь нескольких часов. Поэтому экскурсии Ватикана многие туристы предпочитают сочетать с отдыхом в других городах страны. Туристы, решившие отправиться в Ватикан, не должны забывать о скромной одежде. Независимо от того, насколько вам жарко на улице (особенно летом), вы не должны слишком откровенно одеваться.