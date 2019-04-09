- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Закупки товаров в Китае
Для того чтобы бизнес постоянно развивался и приносил хороший доход существует много способов. Один из них это посредник для покупок в Китае. Данный способ способствует не только увеличить объем продаж, но и хорошо сэкономить денежные средства.
Если обходиться без посредника, то можно получить некоторые проблемы, например:
- во-первых, если делать закупки самостоятельно, то нужно, как минимум знать китайский язык;
- во-вторых, если обходиться без посредника, то выполнять закупки товара лучше в своей стране у оптовиков. Однако такой способ мало увеличит собственную прибыль;
- без знания языка будет уходить много времени на приобретения товара у китайского поставщика, так как вести переговоры очень трудно.
- Проблем может возникнуть много, что и перечислять их не представляется возможным.
Что можно получить, если пользоваться услугами китайского посредника
Посредник в Китае – это аутсорсинговый сервис. Посредством него можно решить много вопросов:
- посредник найдет надежного поставщика;
- займется с ним переговорами;
- закупит и проверит товар;
- осуществит все таможенные оформления;
- доставит товар в указанный срок.
К услугам посредника следует обращаться в тех случаях, когда выгоднее закупать товар в Китае, а не в России.