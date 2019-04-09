Закупки товаров в Китае

Для того чтобы бизнес постоянно развивался и приносил хороший доход существует много способов. Один из них это посредник для покупок в Китае. Данный способ способствует не только увеличить объем продаж, но и хорошо сэкономить денежные средства.

Если обходиться без посредника, то можно получить некоторые проблемы, например:

во-первых, если делать закупки самостоятельно, то нужно, как минимум знать китайский язык;

во-вторых, если обходиться без посредника, то выполнять закупки товара лучше в своей стране у оптовиков. Однако такой способ мало увеличит собственную прибыль;

без знания языка будет уходить много времени на приобретения товара у китайского поставщика, так как вести переговоры очень трудно.

Проблем может возникнуть много, что и перечислять их не представляется возможным.

Что можно получить, если пользоваться услугами китайского посредника

Посредник в Китае – это аутсорсинговый сервис. Посредством него можно решить много вопросов:

посредник найдет надежного поставщика;

займется с ним переговорами;

закупит и проверит товар;

осуществит все таможенные оформления;

доставит товар в указанный срок.

К услугам посредника следует обращаться в тех случаях, когда выгоднее закупать товар в Китае, а не в России.