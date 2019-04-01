Полипропиленовые трубы: преимущества

Не так давно в системах обогрева использовались стальные и металлопластиковые трубы. Первые - считались долговечными и выдерживали высокие температуры. Но эти изделия легко подвергались процессу ржавчины, и их установка была трудоемкой. Вторые - могут быть легко установлены, однако, ввиду большого количества соединений они не очень надёжные.

Поэтому хорошим вариантом является полипропиленовые трубы - https://tm24.by/polipropilenovyie-trubyi/. Они не только признаны за их надёжность и высокую производительность, они также полностью свободны от дефектов труб старого стиля. В последние годы они активно используются для монтажа коммуникаций, строительства систем водоснабжения и отопления.

Это неудивительно, так как эти трубы имеют немало очевидных преимуществ, к которым относятся следующие:

устойчивость к высоким давлениям.

не вызывают ржавчины;

не накапливают окалину (и, следовательно, изнашиваются гораздо меньше);

устойчивы к температурам до -10 С;

легко переносят тепло до + 90 C (и даже может выдерживать + 100 C);

устойчивы к агрессивным химическим веществам;

имеют длительный срок службы - до 25 лет;

не разрушаться, когда вода в них замерзает;

не проводите электроток, что имеет большое значение, если для обогрева используются индукционные котлы;

экологическая безопасность;

простота в установке, не требует много времени и дорогостоящего оборудования для монтажа;

они имеют очень низкий вес.

В связи с тем, что полипропиленовые трубы устойчивы к процессам ржавчины, их можно безопасно использовать в скрытых кабелях и устанавливать под стяжки. Также, в отличие от своих аналогов, они не требуют специальной обработки.

Совет: для длительной эксплуатации пропиленовых труб температура воды и иных хладагентов не должна превышать + 60 С.

Данные изделия очень легко разрезать, соединять и собирать. В отличие от металла, их не нужно долго резать: для этих работ применяются специальные ножницы или труборез.

Соединить трубу можно двумя способами: пайкой и использованием фитингов. Первый метод актуален для участков прямой трубы, а второй - в поворотах и в участках, где ремонт ожидается с течением времени.