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Полипропиленовые трубы: преимущества
Не так давно в системах обогрева использовались стальные и металлопластиковые трубы. Первые - считались долговечными и выдерживали высокие температуры. Но эти изделия легко подвергались процессу ржавчины, и их установка была трудоемкой. Вторые - могут быть легко установлены, однако, ввиду большого количества соединений они не очень надёжные.
Поэтому хорошим вариантом является полипропиленовые трубы - https://tm24.by/polipropilenovyie-trubyi/. Они не только признаны за их надёжность и высокую производительность, они также полностью свободны от дефектов труб старого стиля. В последние годы они активно используются для монтажа коммуникаций, строительства систем водоснабжения и отопления.
Это неудивительно, так как эти трубы имеют немало очевидных преимуществ, к которым относятся следующие:
- устойчивость к высоким давлениям.
- не вызывают ржавчины;
- не накапливают окалину (и, следовательно, изнашиваются гораздо меньше);
- устойчивы к температурам до -10 С;
- легко переносят тепло до + 90 C (и даже может выдерживать + 100 C);
- устойчивы к агрессивным химическим веществам;
- имеют длительный срок службы - до 25 лет;
- не разрушаться, когда вода в них замерзает;
- не проводите электроток, что имеет большое значение, если для обогрева используются индукционные котлы;
- экологическая безопасность;
- простота в установке, не требует много времени и дорогостоящего оборудования для монтажа;
- они имеют очень низкий вес.
В связи с тем, что полипропиленовые трубы устойчивы к процессам ржавчины, их можно безопасно использовать в скрытых кабелях и устанавливать под стяжки. Также, в отличие от своих аналогов, они не требуют специальной обработки.
Совет: для длительной эксплуатации пропиленовых труб температура воды и иных хладагентов не должна превышать + 60 С.
Данные изделия очень легко разрезать, соединять и собирать. В отличие от металла, их не нужно долго резать: для этих работ применяются специальные ножницы или труборез.
Соединить трубу можно двумя способами: пайкой и использованием фитингов. Первый метод актуален для участков прямой трубы, а второй - в поворотах и в участках, где ремонт ожидается с течением времени.