- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Мебель из стекла: особенности и преимущества
С 18-го столетия стеклянная посуда стала постоянным атрибутом интерьеров дворцов, имущества, а позже - и домов простых граждан. Из-за этого комнаты стали заметно ярче. Различные стили дизайна не смогли освободить себя от стеклянного декора. В последние годы технология позволяет изготавливать разнообразную стеклянную мебель. В интернет-магазине www.mega-cristal.ru, например, вы можете подобрать подходящие атрибуты. Все они выполнены на высоком уровне качества и предлагаются по доступным ценам.
Преимущества стеклянной мебели включают, в основном, следующее:
- Оригинальный внешний вид комнаты подчёркивает современный внешний вид интерьера. Из-за этого стеклянная мебель часто используется в современных офисах и бизнес-центрах.
- Внешняя привлекательность, благодаря полной или частичной прозрачности, делает внутреннее восприятие легче и намного приятнее. Также можно подчеркнуть обширные возможности тонировки и гравировки на стекле, использование кромок.
- Простота обслуживания стеклянных атрибутов означает только необходимость простого протирания от пыли. Однако, даже при использовании закалённого стекла, к этим атрибутам стоит относиться осторожно, избегая повреждений, царапин и чрезмерных нагрузок.
- Стойкость к экстремальным температурам: значимое преимущество этого типа изделий. Поэтому солнечные лучи или близость нагревательных агрегатов не сильно угрожает мебели из закалённого стекла. Вместе с этим, тонированная поверхность может уберечь мебель от ультрафиолета.
- Прочность стеклянных атрибутов означает, что средства, вложенные в вашу покупку, будут возвращены в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Другими словами, такие продукты не теряют своего первозданного вида по прошествии времени.
- Вода, пролитая случайно на стеклянные поверхности, и другие горячие и прохладительные напитки - не испортят вид этих атрибутов.
- Стилистическая универсальность стеклянной мебели, благодаря свойствам её прозрачности. В последние годы данные атрибуты встречаются практически во всех стилях интерьеров.
Поэтому остаётся сказать, что при надлежащем уходе и пользовании, стеклянная мебель может украшать жилой или рабочий интерьер на протяжении многих лет.