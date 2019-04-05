Отдых на Мальдивах

Когда усталость от повседневных будней накапливается, серые и холодные окна расстраивают и ничто не радует нас, мы мечтаем оставить всё и найти, где светит солнце, побережье, бриз и можно лечь на песок, и ни о чём не думать. Воплощением этой мечты может стать поездка на Мальдивы. Когда после долгих часов полета самолёт начнет спускаться и в бесконечном голубом океане появятся маленькие острова, вы поймете, что мечта сбылась.

Люди приезжают на Мальдивы, чтобы полностью расслабиться от повседневных будней в одиночку, никуда не спеша, снимать стресс, набираться сил и улучшать свое самочувствие. На этих экзотических островах вы можете получить всё это и многое другое.

Лучшее время, чтобы прилететь сюда - с ноября по апрель. В этот сезон вероятность дождя и бурь минимальна, и солнце светит практически всё время. Дожди здесь идут с мая по октябрь, однако количество осадков в этот период, является кратковременным и не происходит каждый день. Следует отметить, что в этот сезон повышается влажность. Температура воздуха и воды соответствуют "лету". Любители дайвинга, желающие нырять каждый день, должны будут отказаться от своего хобби, поскольку в сезон дождей здесь бывают сильные волны.

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Тишина, одиночество, полный покой: особенности отдыха на этих экзотических островах. Даже проживающие в одном отеле не могут помешать друг другу. Дискотеки и развлечения здесь не столь актуальны. Люди приходят сюда, чтобы полностью отдохнуть от этого. Таким образом, на Мальдивах молодоженам нравится проводить свой медовый месяц. Это является хорошим началом семейной жизни. Все отели предоставляют соответствующие условия и люкс для молодоженов.

Мелкого белого песка, мягких волн и тени пальм здесь достаточно для всех. Вы можете прогуляться по берегу океана, полюбоваться закатами и звёздами, увидеть птиц, разноцветных рыб, кораллы. Такое невозможно забыть. Природа сама заботится, чтобы всё это осталось в вашей памяти навсегда.