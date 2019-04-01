Нужно ли лицензировать работу с ИИИ?

Источники ионизирующего излучения используются достаточно часто. Однако люди, которые ему подвергаются, равно как и те, кто с ними работают, не всегда отдают отчет в том, что взаимодействуют с ними.

Наиболее известный вариант применения ИИИ – медицинское оборудование. Данная аппаратура позволяет получить визуализацию человека. Однако, помимо данной сферы, частое использование данного вида источников излучения используется в аэропортах, пунктах таможенного контроля. Для этого не предусмотрено получения рекомендации от работника лечебного заведения, контроль количества облучения, полученного за фиксированный промежуток времени.

Есть ли риск для здоровья человека

Рассматривая данный вопрос со стороны персоны, проходящей таможенный контроль, доза обучения минимальна. Но и она может стать негативным фактором, влияющим на общее состояние здоровья организма.

ВОЗ проводили исследования направленные на изучения количества излучения, преподающего на граждан в процессе прохождения пунктов пропуска. Они выявили, что доза облучения backcatters (низкоэффективные рентгеновские системы) составляет 0,02-0,1 мкЗв. Трансмиссионные инспекционные системы облучают человека 2-5 мкЗв. Приведенные показатели соответствуют одноразовому воздействию.

Действующее законодательство регулирует и предусматривает получение лицензии роспотребнадзора на ИИИ при:

проектировании, производстве;

эксплуатации;

обслуживании, утилизации;

вышеперечисленных работах по отношению к средствам, предназначенным для радиационной защиты.

Получение подтвердительных документов осуществляется в аккредитованных центрах. Они информируют клиента о порядке проведения экспертизы, ее аспектах. Подробную информацию можно найти на сайте компании ESIS, там же можно получить консультацию специалиста.

Лицензирование обусловлено главным образом тем, что немедицинское использование ИИ все больше распространяется в местах с большой проходимостью. Установки, содержащие ИИИ, устанавливаются на стадионах, в банках и торговых центрах, объектов, имеющих стратегическое значение.

Подверженность облучению беспокоит не только обычных обывателей, но и работодателей, МАГАТЭ, ЕС. Наиболее подвержены воздействию излучения: работники таможенных органов, водители грузового, пассажирского транспорта, пересекающие границы государств.