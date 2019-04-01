Современные обследования на разные виды рак

Один из самых страшных аспектов рака: он может скрываться в теле, а человек понятия не будет иметь о болезни. К счастью, благодаря медицинским достижениям, есть способы защитить здоровье. Вот все обследования на рак, о которых люди должны знать. Один тест может спасти жизнь. Если есть хоть малейшие предпосылки или сомнения насчет развития рака, необходимо пройти диагностику рака.

Рак печени

Скрининг: анализ крови на альфа-фетопротеин.

По данным Национального института рака, эффективный скрининг-тест на рак принесет больше пользы, чем вреда. Некоторые обследования, такие как этот тест на рак печени, предназначены только для лиц с высоким риском. Рак печени производит высокий уровень альфа-фетопротеина. Итак, если вы подвержены высокому риску этого заболевания, врач может назначить этот анализ крови вместе с другими визуальными исследованиями.

Рак легких

Скрининг: низкодозированная спиральная компьютерная томография.

Этот скрининг, часто называемый спиральной КТ, использует рентген для сканирования нескольких изображений всей груди. Обычная рентгенография грудной клетки дает только одно плоское изображение. Национальные скрининговые исследования легких показали, что у участников, которые прошли низкодозовую спиральную компьютерную томографию, риск смерти от рака легких на 15-20% ниже, чем у участников, получавших стандартное рентген грудной клетки.

Рак толстой кишки

Скрининг: колоноскопия, сигмоидоскопия и анализ кала.

Рак толстой кишки требует серьезного отношения; это второй по распространенности рак у женщин и третий по распространенности у мужчин. Если риск заболеть средней степени, первую колоноскопию нужно пройти в 50 лет, и повторять тест каждые 10 лет. Те, кто подвержен высокому риску, должны пройти исследование еще раньше. Колоноскопия уменьшает смертность от рака толстой кишки на 60% -70%.

Рак поджелудочной железы

Скрининг: эндоскопическое УЗИ, МРТ или КТ.

Если вы испытываете симптомы этого смертельно опасного вида рака, например, желтуха, сгустки крови и боли в спине, может потребоваться анализ крови и сканирование или МРТ. Лучшее, что могут покзать эти обследования, - это выявить опухоль на ранней стадии и дать возможность немедленно вылечить пациента. Люди с раком поджелудочной железы часто выбирают лечение рака в Израиле, потому что именно в этой стране медики добились особых успехов.

Рак шейки матки

Скрининг: тест на Пап и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Любая женщина, которая была сексуально активной, подвержена риску рака шейки матки. Однако благодаря тестам на Пап и ВПЧ число новых случаев и смертей от рака шейки матки уменьшилось с 1950 года. Хотя этот рак чаще встречается у курящих женщин, все женщины в возрасте 21 года и старше должны пройти одно или оба эти обследования.

Рак мочевого пузыря

Скрининги: цистоскопия и цитология мочи.

Рак мочевого пузыря чаще встречается у мужчин, чем у женщин, бывает в трех формах. Нет никакого обычного теста на этот рак, но люди с высоким риском могут сделать цистоскопию или цитологию мочи. Первый тест состоит во введении тонкой, освещенной трубки через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь. Для второго нужно будет взять образец мочи, чтобы выявить аномальные клетки.

Рак глаз

Скрининг: ежегодные обследования глаз.

Простое обследование глаз может спасти вам жизнь, особенно если вы подвержены высокому риску меланомы глаза. Независимо от наличия симптомов, необходимо ежегодно проходить обследование глаз у офтальмолога. Если окулист обнаружит темное пятно в задней части глаза при обследовании зрачка, это может указывать на раннюю меланому.

Рак простаты

Скрининг: тест PSA и цифровое ректальное исследование

Будучи вторым наиболее распространенным видом рака у мужчин, количество новых случаев рака простаты в прошлом году выросло на 15,5% по сравнению с прошлым периодом. Два этих скрининга позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии Анализ крови на ПСА позволяет выявить высокий уровень простат-специфического антигена - вещества, вырабатываемого в предстательной железе. Другой скрининг - это цифровое ректальное исследование, где врач проверяет простату, чтобы выявить наличие опухолей. Этот тест мужчинам рекомендовано проводить ежегодно.

Рак кожи

Скрининг: проверка кожных покровов у дерматолога

Часто это часть ежегодной проверки здоровья. Но врачи рекомендуют также проверять свое тело дома каждый месяц. Изменение родинок, веснушек и пятен - если вы заметили что-то ненормальное, обратитесь к врачу. При наличии пониженного иммунитета или семейного анамнеза рака кожи, проверки нужно проходить чаще.

Рак яичников

Скрининг: тест CA-125

Только 3,6% случаев рака яичников были диагностированы в 2018 году, но по-прежнему крайне важно найти это заболевание на ранней стадии. Кроме обычных исследований таза, анализ крови CA-125 может измерить белок, CA-125. Высокий уровень этого белка может указывать на рак яичников. Тем не менее, эндометриоз и воспаление тазовых органов также повышают уровень CA-125, поэтому этот скрининг не является надежным. Следующим шагом может быть трансвагинальное ультразвуковое исследование.

Рак молочной железы

Скрининг: маммография, МРТ и обследование молочной железы.

Из всех диагностированых в 2018 году случаев рака на молочной железы приходится 25,4%. Будучи самой распространенной формой рака у женщин, эта болезнь побуждает экспертов искать новые способы находить эту болезнь. Новые технологии, такие как трехмерные маммограммы, позволяют получать более четкие изображения, допускать меньше ошибок. Исследования показали, что трехмерная версия позволяет обнаружить рак молочной железы на 40% лучше.

Рак полости рта

Скрининг: осмотр у стоматолога

Не все эксперты согласны с тем, что здоровые люди, не имеющие факторов риска, нуждаются в скрининге рака полости рта. Однако, если вы интенсивно употребляете табак или алкоголь, нужно обсудить это со стоматологом. При обнаружении необычной раны во время осмотра полости рта стоматолог может сделать биопсию, чтобы проверить наличие аномальных клеток.

Рак эндометрия

Скрининг: биопсия эндометрия

Рак эндометрия образуется в клетках внутри слизистой оболочки матки. Поскольку это вызывает ненормальное кровотечение, это заболевание может быть обнаружено на ранней стадии. Одним из способов лечения рака эндометрия является удаление матки с помощью хирургического вмешательства. Однако перед этой процедурой врачи могут взять небольшой кусочек маточной ткани и проверить его на наличие раковых клеток.