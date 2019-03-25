Преимущества паркетной доски

Наиболее важным преимуществом паркетной доски является то, что после покупки, вам не требуется выполнять дополнительные действия. Такое покрытие не приходится циклевать, шлифовать и покрыть лаком в несколько слоёв. Вся эта работа выполняется на заводе. Главная задача потребителя заключается лишь в правильной установке и обслуживании поверхности, которая пропитана особым составом, помогающим улучшить внешний вид покрытия и увеличить его срок службы.

Технология изготовления паркетных досок придает этому материалу гибкость и высокую стойкость к изменениям в результате внешних воздействий. На фанерную основу наклеивается пара отдельных досочек из хвойной древесины. Передняя часть половой доски выполнена из ценной фанеры. Его толщина составляет, в большинстве случаев, 4-6 мм. Срок полезного использования пола зависит от толщины этого покрытия.

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Примечательной особенностью данного напольного покрытия является возможность ее разборки, без риска неприятных последствий. Таким образом, паркет можно легко собирать и разбирать, не жертвуя качеством. Если вы планируете переехать или решите установить пол с подогревом, доски можно легко разобрать. В этом случае материал не повредится и будет готов к более эффективной работе.

Разумеется, это далеко не самый дешёвый материал для пола, но если сравнить его с паркетом, то различие будет очень заметным. Это является лучшим решением для создания эффективного пола из ценных пород древесины с низкими расходами

Удобное замковое соединение существенно облегчает технологию укладки досочек. Вы можете все работы выполнить самостоятельно, без обращения к компетентным специалистам.

Применение тонирующих составов делает ассортимент оттенков и текстур просто огромным.

Паркетные доски, как и любое другое покрытие, не освобождается от минусов, которые следует принимать во внимание, перед покупкой. Прежде всего, низкий уровень влагостойкости, и поэтому при ее установке необходимо предпринять ряд дополнительных мер по защите.