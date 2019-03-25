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Бронестекло: главные особенности и характеристики
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать о том, что в понимании практически каждого современного человека стекло - это достаточно хрупкий предмет, требующий бережного отношения. Но в настоящий момент рынок готов предложить потребителям качественный, надежный и прочный вариант стекла, который обладает определенными особенностями и характеристиками. Производство бронестекла – это достаточно распространенная и востребованная услуга, к которой прибегает большое количество потребителей, и это не удивительно, ведь данный вид стекла обладает особенными характеристиками, которые существенно отличаются от известного каждому материала.
Особенности бронированного стела
Среди основных преимущественных особенностей бронестекла можно выделить следующие:
- Повышенные прочностные качества.
- Надежность и безопасность.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Устойчивость к серьезным механическим нагрузкам.
- Термоустойчивость.
- Возможность создания затемненного или прозрачного вариантов стекла.
- Широкий спектр использования и применения.
Современное производство позволило создать такой вариант, который даже в момент повреждения не «разлетается» на большое количество мелких осколков, сохраняя определенную целостность.