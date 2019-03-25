Бронестекло: главные особенности и характеристики

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать о том, что в понимании практически каждого современного человека стекло - это достаточно хрупкий предмет, требующий бережного отношения. Но в настоящий момент рынок готов предложить потребителям качественный, надежный и прочный вариант стекла, который обладает определенными особенностями и характеристиками. Производство бронестекла – это достаточно распространенная и востребованная услуга, к которой прибегает большое количество потребителей, и это не удивительно, ведь данный вид стекла обладает особенными характеристиками, которые существенно отличаются от известного каждому материала.

Особенности бронированного стела

Среди основных преимущественных особенностей бронестекла можно выделить следующие:

Повышенные прочностные качества. Надежность и безопасность. Устойчивость к перепадам температур. Устойчивость к серьезным механическим нагрузкам. Термоустойчивость. Возможность создания затемненного или прозрачного вариантов стекла. Широкий спектр использования и применения.

Современное производство позволило создать такой вариант, который даже в момент повреждения не «разлетается» на большое количество мелких осколков, сохраняя определенную целостность.