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Бронестекло: главные особенности и характеристики

25-03-2019, 18:55 Это интересно
Бронестекло: главные особенности и характеристики

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать о том, что в понимании практически каждого современного человека стекло - это достаточно хрупкий предмет, требующий бережного отношения. Но в настоящий момент рынок готов предложить потребителям качественный, надежный и прочный вариант стекла, который обладает определенными особенностями и характеристиками. Производство бронестекла – это достаточно распространенная и востребованная услуга, к которой прибегает большое количество потребителей, и это не удивительно, ведь данный вид стекла обладает особенными характеристиками, которые существенно отличаются от известного каждому материала.

Особенности бронированного стела

Среди основных преимущественных особенностей бронестекла можно выделить следующие:

  1. Повышенные прочностные качества.
  2. Надежность и безопасность.
  3. Устойчивость к перепадам температур.
  4. Устойчивость к серьезным механическим нагрузкам.
  5. Термоустойчивость.
  6. Возможность создания затемненного или прозрачного вариантов стекла.
  7. Широкий спектр использования и применения.

Современное производство позволило создать такой вариант, который даже в момент повреждения не «разлетается» на большое количество мелких осколков, сохраняя определенную целостность.