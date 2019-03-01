Китай – экономический подъем

Поднебесная не может развиваться самостоятельно, без других стран. Точно так же миру нужна эта страна. Основная проблема Китая в его развитии заключается в противоречии между неразвитой экономикой и регулярно растущими культурными и материальными потребностями, а также противоречием между экономическим и социальным развитием и сравнительно сильным давлением со стороны граждан, природных ресурсов и окружающей среды.

Опыт прошлых лет показывает, что в принципе Поднебесная должна полагаться на саму себя в решении проблем своего развития. С этой целью страна опирается, в основном, на свои сильные стороны, реформы и инновации. Китай имеет немало преимуществ и положительных условий, материально-техническую базу для поддержки высокого экономического развития, обширный рынок с постоянным ростом и высоким уровнем частных сберегательных депозитов, большое количество рабочей силы, чье качество постоянно улучшается, рыночная система меняет экономику, и благодаря этой гарантийной политике - у них стабильная социальная и политическая среда.

Кроме того, страна придерживается принципа взаимовыгодного сотрудничества, стремясь достичь общего развития с другими странами для адекватного решения. Принимая и осуществляя национальную политику, она старается принять международные факторы и оказывает непосредственное влияние на политику, а также последствия, вызванные ростом её собственной прибыли во внешнем мире. На основе реформ и достижений, Китай является важным фактором воздействия, которое ее реформа может оказать на соседние страны и даже на мировую экономику. Он усилил защиту прав интеллектуальной собственности, улучшив правовую систему и наложив более строгие санкции на применение закона за нарушения.

Китайское экономическое чудо активно действует в сфере международного сотрудничества и вызывает определённые опасения у других стран.

Более того, к этому чуду следует относиться с осторожностью, так как быстрый рост национальной экономики грозит перегреться и резко упасть.