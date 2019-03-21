Коста Бланка – средняя цена на недвижимость

Регион Коста Бланка – это мягкий средиземноморский климат, 150 километров чистого песчаного пляжа и один из самых продолжительных купальных сезонов в Испании. Поэтому побережье стало очень популярным местом для туристов не только летом и осенью, но зимой и ранней весной.

Море, пляж и розовые фламинго

В 2004 году побережье «белого берега» было отмечено так называемыми Голубыми флагами – это европейский знак качества. Здесь не только чистая вода и безупречный пляж, но и высокий уровень сервиса. На каждом пляже есть душ, детские и спортивные площадки, а также возможность взять на прокат шезлонги и зонтики.

Коста Бланка знаменита своим удивительным переменчивым ландшафтом – пляжи сменяются на скалистые бухты, песчаные дюны и удивительные горные вершины. Весной воздух наполняют невероятные ароматы цветов от лимонных, персиковых и апельсиновых деревьев, но особое благоухание здесь дарит миндаль. Юг Коста Бланки также славится своими солончаками, которые привлекают различных перелетных птиц, в том числе розовых фламинго. Здесь можно наблюдать за ними в их естественной среде обитания. К тому же солончаки – это целебные грязи, которые имеют немалую популярность во всем мире.

Стоимость недвижимости в Коста Бланка

Цены на недвижимость в Коста Бланке зависят в первую очередь от типа недвижимости и от того, на каком из двух рынков производится покупка – на первичном или вторичном. Вторичное жилье часто неплохо «уступают» по стоимости, плюс в большинстве случаев продают с быттехникой и мебелью. На первичном рынке застройщик также может предложить неплохой вариант жилья со скидкой, но такое бывает достаточно редко.

Северная и южная части Коста Бланки отличаются не только ландшафтом, климатом, но и стоимостью жилья. В северной части «косты» купить недвижимость может стоить на 15-20% дороже, чем совершить аналогичную покупку, но в южной ее части. Здесь наибольшим спросом для покупки недвижимости пользуются Морайра, Альтеа и Кальпе.

На южной части побережья наибольший спрос на жилье в курортном городке Торревьеха и Ориуэла Коста. Здесь очень большой процент русскоговорящих туристов. Например, неплохие меблированные апартаменты с 2 спальнями здесь можно купить за 50-60 тыс. евро.

Один из вариантов покупки недвижимости в Испании – это залоговая недвижимость. Но, несмотря на ее низкую цену, чаще всего на ремонт жилья уходит намного больше средств, чем сразу покупать хорошую и обустроенную квартиру или виллу.

Средняя цена на недвижимость в Коста Бланка:

Квартиры студии с 1 спальней – от 50 тыс. евро;

Квартиры с 2 спальными комнатами – от 60 – 70 тыс. евро;

Апартаменты с 3-4 спальнями и 2 ванными комнатами – от 100 тыс. евро;

Пентхаусы – от 140 тыс. евро;

Бунгало – от 110 тыс. евро;

Таунхаусы – от 110 тыс. евро;

Дома – от 165 тыс. евро;

Виллы – от 250-300 тыс. евро.

На побережье Коста Бланки можно приобрести также роскошные виллы класса Люкс, но цена их порой достигает до 1-2 млн. евро.

Важно учитывать, что при оформлении недвижимости существуют различные госсборы, услуги нотариуса, адвоката и риелтора (по желанию). Поэтому к основной цене за жилье следует добавить 11-15% от этой суммы на все дополнительные затраты.

Любую приобретенную недвижимость в Испании можно сдавать в аренду, предварительно получив разрешение от местного муниципалитета. Поэтому, если вы задумываетесь о приобретении жилья в Коста Бланке, стоит в первую очередь определиться с целью покупки. Если вы собираетесь жить здесь 365 дней в году, то лучше всего купить недвижимость в радиусе 5-7 км от моря. Но если вы собираетесь сдавать жилье в аренду, целесообразно приобрести недвижимость непосредственно на побережье в пешей доступности от пляжа или неподалеку от солончаков. Тогда спрос на аренду значительно возрастет.

Материал предоставлен агентством недвижимости в Испании gogospain.net