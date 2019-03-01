Как восстановить данные с жесткого диска

Современные жёсткие диски из года в год увеличивают емкость, скорость, они становятся все более компактными, технологичными, но ... менее надёжными. Это связано с тем, что производители преследуют свою главную цель - заполнить рынок собственной продукцией и оставить конкурентов позади. Им выгоднее заменить неисправные блоки новыми, чем работать над повышением их качества и устойчивости к неисправностям.

Когда лучше ничего не делать и доставить жёсткий диск в специализированный сервис. Например, на аймакс-сервис.рф. К этим случаям относятся следующие:

Когда ПК или ноутбук не обнаруживает диск или последний периодически исчезает. Помимо того, если он не работает вообще: когда он подключен, не показывает никаких признаков "жизни", не разворачивается, не нагревается. Вы должны подключить внешний диск к ПК, как обычный внутренний диск (через порт SATA или IDE, если таковые существуют), потому что в случае сбоя интерфейса USB данные, практически не будут повреждены.

Когда жёсткий диск ударяется или падает. В таких ситуациях даже не включайте его.

При доступе к диску вы получаете сообщения о серьезных проблемах или сбое ОС в BSoD ("синий экран смерти").

Если есть подозрение, что корпус жёсткого диска не герметичен. Кстати, вы не должны даже пытаться открыть его самостоятельно. Пыль, которая проникла внутрь, может повредить магнитный слой и навсегда уничтожить информацию, обнаруженную, при первом зажигании.

Если есть видимые дефекты в интерфейсах подключения и электронной плате диска.

Если имеется подозрение, что жидкость попала в корпус накопителя. Это происходит, когда съёмный жёсткий диск помещается в сумку около мокрого зонтика, например.

Восстановление жёсткого диска в сервисе (например, по ссылке выше) - разумеется, стоит определённой суммы. «Лечение» простейших случаев стоит приблизительно половину накопителя (если вы можете восстановить диск, без потери данных). В более сложных случаях - всё зависит от объёма информации и сложности работ по восстановлению.

В любом случае расходы себя полностью оправдывают, тем более, что в аймакс-сервисе все цены адекватные.