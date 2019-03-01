Автомобили на водородном топливе

Производство современных автомобилей развивается с акцентом на выпуск более экологичных машин. Это связано с продолжающейся глобальной борьбой за чистоту атмосферы за счет сокращения выхлопов. Частое повышение тарифов на газ также побуждает производителей искать альтернативные источники энергии. Многие ведущие автомобильные компании постепенно переходят на массовое производство машин, использующих альтернативные виды топлива, что в скором времени приведет к появлению на мировых дорогах достаточного количества электромобилей, а также легковых машин, потребляющих водородное топливо.

Среди очевидных преимуществ водородных машин стоит отметить:

высокий уровень экологичности, которая заключается в отсутствии многих вредных веществ в выхлопе, свойственных бензиновому двигателю, диоксида и оксида углерода, серы, альдегидов и прочих;

большая эффективность, по сравнению с бензиновыми автомобилями;

Вообще, у производителей водородных транспортных средств есть амбиции покорить мир.

Также, к преимуществам отнесём следующее:

двигатель не сильно шумит; отсутствие сложных и ненадежных систем подачи и охлаждения топлива; возможность потребления двух видов топлива.

В дополнении к этому, автомобили на водородном топливе легче по массе и имеют больший полезный объем, несмотря на надобность установки баллонов.

Однако, существуют и определённые недостатки данных транспортных средств:

большой объем силовой установки, что снижает маневренность машины;

высокая цена самих водородных элементов, ввиду содержания палладия или платины;

несовершенная структура и неопределенность в материалах для изготовления ёмкостей для такого топлива;

отсутствие технологии хранения водорода;

инфраструктура водородных заправочных станций до сих пор очень слабо развита даже в западных странах.

Но с переходом на серийное производство автомобилей, оснащенных водородными двигателями, вполне вероятно, что многие из перечисленных недостатков устранятся, либо полностью компенсируются.