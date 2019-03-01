Страхование от онкологических заболеваний

Медицинское страхование - это простой и доступный способ защитить себя и родных от значительных материальных расходов, а также повысить вероятность выздоровления в случае обнаружения болезни. Лечение раковых опухолей является одним из наиболее дорогих, и лишь, увы, небольшое количество людей может позволить себе обратиться в хорошую клинику и использовать самые эффективные лекарства. Для тех, у кого нет таких важных средств, страховка может быть важной финансовой помощью для оплаты лечения.

Требования к страхователю для подписания соглашения будут зависеть от выбранной организации, однако, в общем существуют следующие ограничения:

Многие программы не актуальны несовершеннолетних. Однако, страховать можно и новорождённых;

Максимальный возраст для подачи заявления на полис варьируется в пределах 55-65 лет;

Состояние здоровья. На момент заключения контракта у заявителя не должно быть диагностировано раковых опухолей. Можно получить отказ, даже при диагнозе ВИЧ и СПИДа.

Прочие ограничения должны быть оговорены со страховщиком. Это может быть непогашенная судимость, например.

Чтобы получить полис, просто свяжитесь с менеджером страховой компании. Как правило, здесь требуют наличия паспорта и заполненного бланка заявления. Однако, многие запрашивают результаты анализов или заключение доктора о состоянии здоровья заявителей. Страховые взносы обычно могут выплачиваться ежегодно или в течение определенного периода времени.

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Также не стоит забывать о страховых случаях. В целом, это понятие относится к онкологическим заболеваниям, диагностируемым впервые в течение периода действительности полиса. Лишь компетентный онколог, не являющийся членом семьи застрахованного, может подтвердить наличие заболевания. Сразу после получения медицинского заключения о столь страшном диагнозе, вы можете связаться со страховщиком для оплаты.

Однако, если диагноз установится в течение полугода - может быть отказано в выплатах. Ведь это будет означать, что застрахованный знал, что в скором времени у него появится злокачественная опухоль.