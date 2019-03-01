- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Страхование от онкологических заболеваний
Медицинское страхование - это простой и доступный способ защитить себя и родных от значительных материальных расходов, а также повысить вероятность выздоровления в случае обнаружения болезни. Лечение раковых опухолей является одним из наиболее дорогих, и лишь, увы, небольшое количество людей может позволить себе обратиться в хорошую клинику и использовать самые эффективные лекарства. Для тех, у кого нет таких важных средств, страховка может быть важной финансовой помощью для оплаты лечения.
Требования к страхователю для подписания соглашения будут зависеть от выбранной организации, однако, в общем существуют следующие ограничения:
- Многие программы не актуальны несовершеннолетних. Однако, страховать можно и новорождённых;
- Максимальный возраст для подачи заявления на полис варьируется в пределах 55-65 лет;
- Состояние здоровья. На момент заключения контракта у заявителя не должно быть диагностировано раковых опухолей. Можно получить отказ, даже при диагнозе ВИЧ и СПИДа.
- Прочие ограничения должны быть оговорены со страховщиком. Это может быть непогашенная судимость, например.
Чтобы получить полис, просто свяжитесь с менеджером страховой компании. Как правило, здесь требуют наличия паспорта и заполненного бланка заявления. Однако, многие запрашивают результаты анализов или заключение доктора о состоянии здоровья заявителей. Страховые взносы обычно могут выплачиваться ежегодно или в течение определенного периода времени.
Вы можете обратиться за данными услугами по ссылке https://madanes.ru/продукты/страхование-от-онкологии/.
Также не стоит забывать о страховых случаях. В целом, это понятие относится к онкологическим заболеваниям, диагностируемым впервые в течение периода действительности полиса. Лишь компетентный онколог, не являющийся членом семьи застрахованного, может подтвердить наличие заболевания. Сразу после получения медицинского заключения о столь страшном диагнозе, вы можете связаться со страховщиком для оплаты.
Однако, если диагноз установится в течение полугода - может быть отказано в выплатах. Ведь это будет означать, что застрахованный знал, что в скором времени у него появится злокачественная опухоль.