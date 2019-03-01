Детские смарт-часы

Смарт-часы, то есть часы с собственным процессором и ОП, в современной продаже предлагаются не только для взрослых пользователей, но и для детей. Эти гаджеты как можно ближе к своей целевой аудитории. То есть функциональность рассчитана на детей и, по большей части, устройства разработаны в приятном дизайне.

Поскольку большинство детей используют устройства для своих маленьких потребностей, запуска весомых приложений и серьезных игр, смарт-часы редко имеют высокую производительность. Но у них есть ряд функциональных характеристик, которые ориентированы именно на младших пользователей.

Наблюдение за детьми с помощью GPS-трекера - прекрасный инструмент для слежения за деятельностью и поездками вашего ребенка. Это доступно, благодаря тому, что трекер позволяет строить и записывать траекторию движения. Это можно увидеть, благодаря специальному ПО, как в реальном режиме, так и чуть позже. Это также хорошее средство для безопасности ребенка. На корпусе устройства вы можете разместить кнопку с вызовом о помощи, которая отправит сигнал на гаджет родителей и даст им координаты.

Самые дорогостоящие детские часы smart watch оснащены несколькими видами дополнительной функциональности. Например, может быть интересно, сколько шагов сделал ребенок за день. Также можно установить функцию прослушивания телефонных разговоров. Хотя это может и неэтично, но это может быть полезно в тех случаях, когда вам нужно выяснить, был ли ваш ребенок в плохой компании и какой информацией он делится с друзьями, одноклассниками. В действительности существует очень много функций, и они появляются почти ежемесячно. В связи с этим, при выборе, вы можете внимательно изучить понравившуюся модель и узнать, приобрели ли вы новые функции.

И в любом случае, прежде чем использовать новый гаджет вашего ребёнка, вы должны ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми в комплекте, либо, в интернете. Практически все современные производители данных гаджетов имеют собственные разработки ПО, ориентированные на выпускаемую ими продукцию. Поэтому функции и инструкции могут значительно различаться.