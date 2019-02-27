Пробковое покрытие для стен

Чтобы создать привлекательное внутреннее убранство, в последние годы многие владельцы жилищ, выбирают качественные материалы, устойчивые к различным неблагоприятным факторам. Ещё одним немаловажным критерием является низкая стоимость, отделка и техническое обслуживание. Пробковые покрытия полностью соответствуют этим требованиям.

Такое покрытие не является дешёвым. Тем не менее, его производительность и долгий срок службы гарантируют полное возмещение любых расходов.

Благодаря особой структуре и химическому составу, пробка получила свойства, за которые она столь высоко ценится. Они включают следующие:

лёгкость и низкая плотность: это достигается, благодаря заполнению тканей из коры газом почти на 90%.

сжимаемость;

возможность восстановить первоначальную форму, путем снятия нагрузки;

непроницаемость для жидкостей и газов: основное значение здесь приходится на суберин;

низкий уровень теплопроводности и акустических свойств изоляции: они определялись содержанием в материале многих изолированных ячеек, заполненных газом.

В результате - пробка практически не воспламеняется, а при нагревании не образует веществ, опасных для окружающих. Помимо того, данный отелочный материал не впитывает вредные вещества из воздуха и воды. Данная продукция не подвержена распаду и развитию плесени и микроорганизмов.

Декоративные особенности пробки, разнообразная текстура, оттенки, от жёлтого до охристого и коричневого, делают материал подходящим для украшения интерьеров. А искусственная окраска определённых версий или всего ассортимента расширяет поле для реализации дизайнерских идей.

В современной продаже представлен обширный ассортимент данных отелочных материалов. Они изготовлены из природного сырья, отличаются по технологиям производства, способам нанесения. Срок службы пробковых покрытий, при условии соблюдения стандартов по установке и техническому обслуживанию, может достигать 20 лет. Но постарайтесь покупать их только в проверенных местах, где гарантируется высокое качество продукции.