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Пробковое покрытие для стен
Чтобы создать привлекательное внутреннее убранство, в последние годы многие владельцы жилищ, выбирают качественные материалы, устойчивые к различным неблагоприятным факторам. Ещё одним немаловажным критерием является низкая стоимость, отделка и техническое обслуживание. Пробковые покрытия полностью соответствуют этим требованиям.
Такое покрытие не является дешёвым. Тем не менее, его производительность и долгий срок службы гарантируют полное возмещение любых расходов.
Благодаря особой структуре и химическому составу, пробка получила свойства, за которые она столь высоко ценится. Они включают следующие:
- лёгкость и низкая плотность: это достигается, благодаря заполнению тканей из коры газом почти на 90%.
- сжимаемость;
- возможность восстановить первоначальную форму, путем снятия нагрузки;
- непроницаемость для жидкостей и газов: основное значение здесь приходится на суберин;
- низкий уровень теплопроводности и акустических свойств изоляции: они определялись содержанием в материале многих изолированных ячеек, заполненных газом.
В результате - пробка практически не воспламеняется, а при нагревании не образует веществ, опасных для окружающих. Помимо того, данный отелочный материал не впитывает вредные вещества из воздуха и воды. Данная продукция не подвержена распаду и развитию плесени и микроорганизмов.
Декоративные особенности пробки, разнообразная текстура, оттенки, от жёлтого до охристого и коричневого, делают материал подходящим для украшения интерьеров. А искусственная окраска определённых версий или всего ассортимента расширяет поле для реализации дизайнерских идей.
В современной продаже представлен обширный ассортимент данных отелочных материалов. Они изготовлены из природного сырья, отличаются по технологиям производства, способам нанесения. Срок службы пробковых покрытий, при условии соблюдения стандартов по установке и техническому обслуживанию, может достигать 20 лет. Но постарайтесь покупать их только в проверенных местах, где гарантируется высокое качество продукции.