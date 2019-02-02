Обувь Dr Martens

Обувь Dr. Martens во всем мире зарекомендовала себя, как высококачественная, долговечная и удобная. Все модели выполнены из качественного роскошного материала.

Основные достоинства обуви данного бренда включают следующее:

Комфорт с этой, казалось бы, простой обувью предоставляет вам подошва, которая обладает прекрасными свойствами. При ношении, боль в ногах исчезает, благодаря мягкому воздушному пространству на подошве. Обувь также обладает ортопедическими свойствами, что положительно влияет на индивидуальные характеристики стопы.

Практичная обувь выполнена из высококачественной и прочной кожи. Также важную роль играет толстая рифленая подошва, упомянутая выше. Практичность и комфорт также обеспечены шнуровкой. Все детали данных изделий продуманы до мелочей.

Стиль обуви придает логотипу компании двойную линию, а его постоянной особенностью является наличие дизайнерской подошвы с желтой линией. Все эти элементы говорят о качестве бренда и неизменном стиле.

Отличные ортопедические свойства отличает данный бренд во всем мире. Удобная колодка имеет хорошую посадку, что делает ее удобной, легкой. Главный нюанс в том, что эти туфли будут ортопедическими, предусмотрено самим производителем. Эта особенность была сохранена в течение многих лет.

Функциональность обуви заключается в ее устойчивости к любым погодным условиям. В холодный день достаточно надевать теплые носки, и мороза вы не почувствуете. Благодаря толстой коже, поддерживается благоприятная температура для ног. Проникновение влаги не допускается со стороны прочных подошв. Такая обувь может отлично заменить даже резиновые сапоги.

Качественная обувь Dr.Martens известна во всём мире. С первых разработок в его основу были положены высококачественные материалы. И в настоящее время они изготовлены из качественной кожи, а подошва - из резины, которая отличается гибкостью и долговечностью.

Подошва не скользит и не твердеет на морозе, из-за гофрированной структуры, которая прошита прочными нитями, двойными швами и становится неуязвимой для внешних факторов.

Учитывая все эти качества, данный торговый бренд заслуженно занимает лидирующие позиции среди ведущих производителей обуви.

Кроме того, выбирая обувь доктор мартинс, стоит обратить внимание на следующие критерии: