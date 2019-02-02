Красивые комплименты девушке

Как это возможно, чтобы не оценить усилия девушек, которые они прилагают, чтобы выглядеть привлекательно? Женщинам нравится, когда окружающие оценивают их внешность, независимо от возраста. Комплименты девушке своими словами позволяют им знать, что их время и усилия не были потрачены впустую.

Однако, делая комплименты, учтите следующее:

Необходимо помнить об искренности. Если девушка действительно видит искренность в ваших глазах, она оценит ваш комплимент. Потому что отсутствие искренности раздражает, заставляя её чувствовать себя не комфортно. Такое ощущение, что парень просто "клеит" её. В связи с тем, делайте комплименты лишь, когда почувствуете желание сделать это, тем самым, оставаться честными.

Делать комплименты лучше, когда девушка этого не ожидает. В то же время будьте честны и искренни. И постарайтесь соблюдать меру, чтобы не казаться неискренними.

Если комплимент неожиданно обидел девушку, вы должны будете немедленно извиниться, заявив, что не хотели обидеть или побеспокоить ее.

Постарайтесь быть внимательнее к словам. Иначе - комплимент станет комментарием. Необходимо тщательно взвешивать ваши слова и произносить их с соответствующей интонацией.

Девушки разные. Кому-то нравится, когда парень говорит о её привлекательности. В то время как другие хотят, чтобы ими восхищались за их женственность, ум, таланты. Поэтому не допускайте частого повторения одного и того же комплимента, поскольку это может вызвать недоверие в произнесенных словах.

Старайтесь хотя бы иногда удивлять свою девушку каким-нибудь оригинальным комплиментом. Возможно, ей самой уже давно надоели типичные, шаблонные фразы.

Комплимент - это не только хороший способ расположить к себе кого-то. Это ещё и самый простой способ поднять настроение девушке. Кроме того, это не стоит ни копейки и не требует слишком больших усилий, чтобы сказать.

Если же вы вообще не владеете мастерством красноречия, то можете поискать наиболее красивые фразы в интернете. Их в настоящее время настолько много, что вы, без сомнения, найдёте, чем удивить свою любимую.