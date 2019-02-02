Натуральные утеплители: преимущества

В настоящее время многие потребители предпочитают экологически безопасные стройматериалы, то есть изготовленные из натурального сырья. Это также относится к изоляции. Помимо обычных синтетических вариантов, вы можете найти в продаже и высококачественную натуральную изоляцию. Например, вы можете приобрести эту продукцию в интернет-магазине https://green-insulation.ru/. Здесь предлагаются только качественные товары.

Популярность данной продукции непосредственно связана со следующими преимуществами:

Поскольку изолятор содержит натуральные ингредиенты, он абсолютно безопасен для окружающих, не является аллергичным. Льняная изоляция, например, может легко конкурировать с минватой.

Эта изоляция огнестойкая, так как льняные волокна не воспламеняются.

Имеет длительный срок эксплуатации. Это непосредственно связано с компонентами первичного сырья, поскольку в синтетических изоляторах используются переработанные материалы, в том числе и органические добавки. Они способствуют скорому осаждению материала и утрате его первозданной формы.

Натуральная изоляция обладает хорошими качествами, поскольку характеризуется низкой теплопроводностью. Не боится изменений температуры, ему не свойственна деформация.

Кроме того, он характеризуется отличными звукоизоляционными показателями.

Натуральная изоляция обладает хорошей паропроницаемостью, которая не позволяет образоваться конденсату влаги и плесени;

Имеет малый вес, что актуально для строительства зданий, так как нагрузка очень низкая.

Этот материал прост в использовании, его можно устанавливать, даже без дополнительных крепежных элементов. Поскольку льняное волокно не вредно для здоровья, его установка может производиться без рабочей одежды.

Эта натуральная изоляция практически не имеет дефектов. Единственным недостатком, и в то же время причиной того, что многие люди не используют этот метод изоляции, является высокая цена. Изоляционные плиты должны быть обработаны огнеупорными составами, устойчивых к влаге, что также увеличивает стоимость строительных и ремонтных работ.