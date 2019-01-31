Как проверить скорость интернета на смартфоне

Скорость интернета является одной из наиболее значимых характеристик для каждого пользователя сети. Вот почему стоит знать, как проверить скорость интернета в смартфоне, поскольку чем выше эта скорость, тем выше качество соединения: вы можете смотреть видео с более быстрым воспроизведением и лучшим качеством.

Однако комфорт - не единственный критерий, потому что многие специалисты в различных областях зарабатывают деньги именно через глобальную сеть. Оказывается, что для этих людей Интернет является не только развлекательным инструментом, но и инструментом для получения доходов, и весьма неплохих.

Кстати, многие из них работают только через мобильный интернет, а это значит, что скорость соединения для них чрезвычайно важна. Так как же можно бесплатно проверить скорость интернета на смартфоне? Чтобы получить полный ответ на этот сложный вопрос, вы можете почитать статью, перейдя по ссылке https://wifigid.ru/poleznoe-i-interesnoe/proverit-skorost-interneta.

В целом этот вопрос, хотя и имеет большое значение, является риторическим. И не удивляйтесь этому. Проблема в том, что сеть полна разнообразных сервисов, с помощью которых вы можете рассчитать скорость -соединения. Но у многих из них есть значительный минус, который является - неточностью.

Да, в сети есть некоторые веб-ресурсы, которые могут предоставить вам наиболее точную информацию о фактической скорости интернет-соединения вашего смартфона, но, увы, их очень мало. Кроме того, измерение скорости на ПК - гораздо проще, особенно для неопытного пользователя, потому что экраны смартфонов имеют меньшие размеры, а некоторые мобильные браузеры имеют множество различных ограничений. Как быть, если для вас большое значение имеет узнать, какова скорость вашего Интернета, без специального программного обеспечения, прямо с мобильного телефона?

Например, вы можете воспользоваться специальными сайтами. Они вам предоставят необходимую информацию в режиме онлайн. Либо - воспользуйтесь другими способами, указанными по ссылке выше.