Для чего нужен спектрофотометр?

Современный спектрофотометр представляет собой специальный инструмент для измерения соотношения потоков излучения. Он повсеместно используется в оптике, обеспечивая получение точных результатов в кратчайшие сроки. Основное назначение спектрофотометров заключается в проведении точной линеаризации и точной калибровки в полиграфии. Детальное описание приборов можно найти на сайте aquaanalytic.com, а также других тематических ресурсах в интернет.

Принцип работы спектрофотометров достаточно прост. Благодаря уникальной конструкции устройства можно пропустить через образец поток световых лучей. В продаже представлены приборы с источником УФ-лучей и те, что работают в определённом диапазоне.

Классификация и способы использования

Профессиональный спектрофотометр может иметь разную форму и отличаться способом назначения. На данный момент это основной прибор, который используется в современной спектрофотометрии. Для обеспечения стабильной работы спектрофотометра в широком спектровом диапазоне могут быть использованы различные виды фотоприёмников. Представленные в продаже устройства можно условно поделить на несколько видов:

простой;

двухволновой;

с фотодиодной решёткой.

Простой прибор используется для регулировки режимов сканирования и процессов построения кривой. С помощью данного прибора также можно проводить исследования процессов интерференции, которые являются основной причиной получения некорректных результатов исследований.

Устройства двухволнового типа впервые начали использоваться ещё в ХХ веке. Их конструкция более сложная, а принцип действия - упрощённый. Их главное отличие заключается во второй кювете со сравнением. Для облучения единого образца одновременно используется несколько видов волн с опредедением разницы между излучениями.

Самые современные - устройства с решёткой фотодиодного типа. Они имеют в своей конструкции специальную матрицу и решётку. Они отличаются уникальным принципом действия, когда световой луч последовательно проходит через образец и дифракционную решётку.

В приборах данного вида предусмотрено несколько датчиков, преобразующих энергию в импульсы. Данный метод пользуется большой популярностью, что обусловлено моментальным получением откликов. После чего они обрабатываются специальной компьютерной программой, а данные прибора выводятся на экран спектрофотометра.