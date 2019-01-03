Плюсы профессии менеджера по туризму

Деятельность менеджера по туризму в последние годы является немало распространённой. Как помнит старшее поколение, в недалёком прошлом такой профессии вообще не существовало в нашей стране. Она подразумевает умение осуществлять следующие действия:

Познакомиться с потенциальным клиентом и помочь ему выбрать тур.

Хорошо уметь пользоваться оргтехникой, чтобы связаться с основным оператором назначения или напрямую с отелем.

Запросить турпакеты через Интернет или по другим контактным способам. Путёвки подразумевают аванс со стороны туристов. Цена также может включать питание, экскурсии, спа-процедуры и прочие.

Покупка авиа-или железнодорожных билетов для клиентов, которые планируют путешествовать. Тур часто оплачивается отдельно от путёвки. Однако некоторые турагентства ведут переговоры с перевозчиком, и в таком случае стоимость поездки будет включена в стоимость путёвки.

Принесите все подготовленные билеты и документы к вокзалу или аэропорту, и передать их клиентам.

Наиболее важным преимуществом этой профессии является то, что менеджер должен посетить место, о котором рассказывает. В основном, туристическая компания за свой счёт отправляет сотрудника в конкретную страну.

Кроме того, данная профессия подразумевает посещение различных стран, без урона для бюджета менеджера. Однако турагентство получит намного больше компенсации в виде расширения клиентуры и, соответственно, прибыли - ведь, после посещения страны и погружения в её культуру, специалист расскажет о ней намного интереснее, увлекательнее, продемонстрирует личные фотографии.

Если вас заинтересовала эта профессия - то можете посмотретьобразец резюме менеджера по туризму и воспользоваться им.

Ещё одним важным преимуществом будет то, что деятельность этого специалиста подразумевает работу в уютном офисе или в арендованном помещении. Компания хорошо оснащает рабочие места, поскольку всё это необходимо для создания хорошего имиджа, позитивного впечатления клиентов.

Отсутствие надобности выполнять тяжелую физическую работу и длительного пребывания на ногах тоже будет очевидным преимуществом этой профессии.