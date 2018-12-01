Как выбрать тепловую пушку?

Когда необходимо быстро согреть холодное помещение, не отапливаемое в течение длительного времени, или поддерживать оптимальный микроклимат в большом замкнутом пространстве, высушить влажный воздух, чтобы в комнате не было плесени - тепловая пушка была бы идеальным выбором. И если владелец уже понял целесообразность покупки чего-то столь полезного для него, следующий вопрос, с которым он сталкивается - это выбор данного устройства. В современной продаже предлагается широкий спектр вариантов, каждый из которых будет полезен для достижения конкретной цели.

Тепловые пушки, купить которые можно на https://iclim.ru/, создают поток горячего воздуха, рассеянного по всей комнате посредством вентилятора, встроенного в корпус устройства. Данный метод обогрева выгодно отличает его от других аналогов. Можно отметить определённые преимущества тепловых пушек:

Экологичность: электродвигатель не производит вредных отходов, образующихся, при сгорании горючих веществ. Содержание кислорода в горячем воздухе практически не снижается. Поскольку открытого пламени нет, устройство считается невоспламеняемым.

Простота использования: тепловая пушка не требует установки сложного оборудования и других условий, таких как вытяжки, например. Просто подключите устройство к электрической розетке, используя стандартный вариант с требуемым напряжением.

Небольшие размеры: несмотря на форму корпуса, прибор довольно компактен, по сравнению с другими газовыми или дизельными обогревателями. Он легко помещается в багажнике автомобиля и может свободно транспортироваться, например, на дачу.

Нет шума, при работе: тепловая пушка не издает громких звуков при включении. Его уровень, как правило, не выше 35-55 дБ. Это считается нормальным уровнем шума, при работе в офисе.

В дополнение к мощности нагрева, многие модели обеспечивают управление мощностью. Ступенчатый переключатель может включать всю мощность для быстрого обогрева помещения или частичную - для постоянного поддержания тепла, а также - использоваться в качестве вторичного источника тепла. Некоторые модели оснащены вентилятором, который работает без обогрева, только для циркуляции воздуха.

Когда достигается критическая температура во время работы, устройство автоматически отключается. Это может произойти, если корпус устройства чем-то накрыт: система защиты работает и нагрев прекращается.