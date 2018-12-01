Чем органические удобрения лучше минеральных

Каким бы плодородным не был участок, спустя какое-то время, он начнет истощаться. Это естественно скажется и на уровне урожая. Чтобы этого не допустить нужно подпитывать землю специальными удобрениями. Они бывают трех видов: органические, минеральные и бактериальные. Самыми популярными являются первые два, однако наиболее эффективными – органические. В чем же преимущество данного вида удобрений? Ответ на этот вопрос найдете в этой статье.

Особенности органических удобрений

Самым часто используемым органическим удобрением издавна является навоз. Однако также часто можно встретить и компост, опилки, стружку или зеленые подвиды. Ознакомиться с полным списком разновидностей, а также приобрести их по выгодной цене можно на EkipAgro. Все они положительно влияют на структуру почвы, циркуляцию воды и воздуха. Кроме этого, компоненты, содержащиеся в органических удобрениях, являются подпиткой для микроорганизмов.

В удобрениях данного типа, помимо питательных веществ, присутствуют полезные бактерии. Они способствуют повышению плодородности грунта и его общему оздоровлению. Происходит это постепенно, но результат того стоит. Что касается минеральных удобрений, то они хоть и начинают действовать гораздо быстрее, но при этом сам эффект длится недолго. Все дело в том, что они крайне быстро выветриваются или вымываются из почвы.

Чем могут быть опасны минеральные удобрения

Удобрениям данного типа свойственная высокая концентрация веществ. Поэтому нередки случаи, когда фермеры ошибаются в дозировке и вредят своим растениям и урожаю. Тот же эффект можно наблюдать и при частом их применении. Органические же удобрения никак не вредят почве, потому как содержат преимущественно натуральные компоненты.

Еще одним недостатком минеральных концентратов считается загрязнение окружающей среды. Особенно это сказывается, если участок находятся недалеко от водоемов. Дело в том, что растения могут принять далеко не все компоненты, содержащиеся в таком удобрении. Поэтому определенная часть вещества, посредством грунтовых вод, перемещается водоем. Это в свою очередь уменьшает уровень кислорода в воде, нужного для жизни рыб и растений.

Органические удобрения обеспечивают комплексное оздоровление почвы, насыщают ее полезными бактериями, тем самым повышая количество и качество урожая. Минеральные удобрения по сути предназначаются больше для растений, их подпитки, потому как на грунт они практически никак не влияют. И использовать их нужно очень осторожно и не часто, дабы не навредить своему участку и окружающей среде.