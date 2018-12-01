Особенности оформления ВНЖ в Украине

Вид на жительство позволяет всем желающим проживать в стране в течение определенного периода. В законодательстве Украины произошли некоторые изменения, связанные с привилегиями иностранцев получать ВНЖ. Отныне граждане РФ, например, могут получить вид на жительство лишь на тех же условиях, что и другие иностранцы, без каких-либо льгот, привилегий.

Разрешение на ВНЖ в Украине имеет соответствующие положительные и отрицательные стороны. Прежде всего, это предоставляет вам право на законных основаниях оставаться в стране на протяжении долгого времени.

Для граждан РФ имеется возможность получить также и постоянный вид на жительство.

В последние годы иностранцы могут оставаться в Украине не больше трех месяцев, после чего он должен покинуть страну на такой же срок.

Если же человек получает постоянное разрешение на пребывание в Украине, то он вправе оставаться здесь на протяжении всего периода, без выезда.

Иностранцы, которым выдали ВНЖ, имеют все права и возможности, которыми пользуются местные граждане, а также право выбирать и приобретать землю.

Граждане с ВНЖ получают следующие права:

могут обучаться в ВУЗах Украины (как для себя, так и для своих детей);

вправе подавать заявление на получение гражданства страны;

для них могут предоставлять качественные банковские услуги;

могут устроиться на работу;

получают право управлять транспортным средством, зарегистрированным в другом государстве, без уплаты пошлины;

право оформлять пенсию.

Недостатком получения ВНЖ здесь является дополнительная оплата налогов. Если гражданин имеет доход из другой страны, то он обязан каждый год отчитываться в налоговых органах. Но, при постоянном виде на жительство, люди освобождаются от этого.

Подробнее о том, как можно получить ВНЖ в Украине - любого типа, можно ознакомиться на сайте https://legalprofservice.com.ua/vremennyj_i_postoyannyj_vid_na_zhitelstvo_v_ukraine.html. Но отметим, что такой процесс является очень сложным и долгим. Поэтому целесообразно обратиться в специализированные компании, компетентные работники которой помогут заявителям в этом.