- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Особенности оформления ВНЖ в Украине
Вид на жительство позволяет всем желающим проживать в стране в течение определенного периода. В законодательстве Украины произошли некоторые изменения, связанные с привилегиями иностранцев получать ВНЖ. Отныне граждане РФ, например, могут получить вид на жительство лишь на тех же условиях, что и другие иностранцы, без каких-либо льгот, привилегий.
Разрешение на ВНЖ в Украине имеет соответствующие положительные и отрицательные стороны. Прежде всего, это предоставляет вам право на законных основаниях оставаться в стране на протяжении долгого времени.
Для граждан РФ имеется возможность получить также и постоянный вид на жительство.
В последние годы иностранцы могут оставаться в Украине не больше трех месяцев, после чего он должен покинуть страну на такой же срок.
Если же человек получает постоянное разрешение на пребывание в Украине, то он вправе оставаться здесь на протяжении всего периода, без выезда.
Иностранцы, которым выдали ВНЖ, имеют все права и возможности, которыми пользуются местные граждане, а также право выбирать и приобретать землю.
Граждане с ВНЖ получают следующие права:
- могут обучаться в ВУЗах Украины (как для себя, так и для своих детей);
- вправе подавать заявление на получение гражданства страны;
- для них могут предоставлять качественные банковские услуги;
- могут устроиться на работу;
- получают право управлять транспортным средством, зарегистрированным в другом государстве, без уплаты пошлины;
- право оформлять пенсию.
Недостатком получения ВНЖ здесь является дополнительная оплата налогов. Если гражданин имеет доход из другой страны, то он обязан каждый год отчитываться в налоговых органах. Но, при постоянном виде на жительство, люди освобождаются от этого.
Подробнее о том, как можно получить ВНЖ в Украине - любого типа, можно ознакомиться на сайте https://legalprofservice.com.ua/vremennyj_i_postoyannyj_vid_na_zhitelstvo_v_ukraine.html. Но отметим, что такой процесс является очень сложным и долгим. Поэтому целесообразно обратиться в специализированные компании, компетентные работники которой помогут заявителям в этом.