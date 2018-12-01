Преимущества ниппельного поения для птиц

Для улучшения условий содержания кур на птицефермах и даже в домашних условиях, используются специальные ниппельные поилки. Особое внимание здесь уделяется созданию наиболее оптимального микроклимата в курятнике и обустройство автоматической линии кормления.

Большинство заводчиков привыкли использовать обычные ёмкости для воды, даже если вода разливается на пол, а влажность внутри повышается. Из-за высокой влажности растет процент заболевания кур.

Кроме того, следует помнить и о толпе птиц вблизи поилок, ввиду нерегулярного водоснабжения. Это тоже может плохо отразиться на здоровье кур. Домашние птицы пьют много воды, и в связи с этим, перерывы в их питании отрицательно сказываются на их здоровье.

Большинство заводчиков останавливают свой выбор на том, чтобы оснастить курятники линиями ниппельного поения для кур. Основными требованиями, предъявляемыми к данному оборудованию, является следующее:

безопасность;

простота в использовании;

изоляция;

возможность подогрева.

Во-первых, ирригационная линия должна полностью соответствовать всем установленным требованиям безопасности. Материал, из которого сделаны все компоненты этой структуры, должен быть экологичным, чтобы не повредить здоровью кур. При прокладке собственноручно линии ниппельного поения, необходимо правильно очистить поверхность трубы от заусенцев или выступов.

Необходимо также установить ниппельные поилки так, чтобы было достаточное количество водосточных желобов и свободный доступ к жидкости. Резервуары с водой устанавливаются на уровне, который можно будет с лёгкостью дезинфицировать или добавлять воду, при необходимости. Вы можете подсоединить эту систему к водопроводу.

Пёрышки, пух, остатки помёта не загрязняют поилки.

В холодную погоду вода в ниппельной системе должна быть горячей, чтобы трубы не замерзли, но не выше 30 градусов. Если в доме нет отопления, необходимо создать оптимальный микроклимат в курятнике, чтобы повысить яйценоскость птиц.

Подъемная ниппельная конструкция подвешена по росту кур. Для этого надо использовать специальные кронштейны.