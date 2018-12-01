Как выбрать детскую пижаму

Сон – важная часть, из которой состоит режим дня ребенка. Плохой отдых, недосыпание негативно сказываются на настроении малыша, его эмоционального настроя, центральной нервной системы, становится причиной капризности. Чтобы обеспечить детям крепкий и здоровый сон, необходимо подобрать хорошую пижаму. При выборе одежды для сна в самую последнюю очередь следует обращать внимание на ее внешний вид. Только состав комплекта имеет огромное значение. Что же нужно учитывать при покупке изделия?

При выборе одежды для сна следует принимать во внимание покрой костюма. Он должен быть свободный, не сковывать движения, удобный. Не нужно покупать большие изделия, поскольку ребенок будет чувствовать дискомфорт во время сна. При производстве качественных пижам применяют хорошую краску, поэтому одежда не будет линять после первой стирки и сохранит стойкость цвета на протяжении всего эксплуатационного срока. Детям нужно приобрести несколько костюмов для сна, предназначенных для каждого сезона. В холодное время года можно выбрать изделия из байки фланели, футера. Летом рекомендуется отдавать предпочтение трикотажу, хлопку, ситцу. Также в зимний период подойдет и качественный флис. Кроме того, сейчас на пике популярности костюм кигуруми детский, а также комплекты для взрослых. Этот материал хорошо согревает, способствует циркуляции воздуха и не вызывает аллергию. Что касается цветовой гаммы изделия, лучше отдавать предпочтение пастельным, успокаивающим, мягким тонам. К таким относится зеленый, кремовый, голубой, розовый, бежевый. Не следует покупать малышу пижамы с яркими цветами и неоднозначными принтами, поскольку они негативно сказываются на нервной системе ребенка. Грубые и раздражающие швы, тугой пояс, объемное декорирование, множество непонятных аппликаций, ленточек и тесемок, путающихся между собой – лишние и ненужные элементы детской пижамы, первостепенная задача которой заключается в обеспечении здорового и крепкого сна. Если после пробуждения на теле малыша можно рассмотреть даже практически незаметные следы от швов или резинки, такое изделие ему категорически не подходит.

Если помимо пижамы вы ищете постельное белье, наволочки или пододеяльники на одеяло евростандарт, в этом случае также следует особое внимание обращать на состав комплекта. Помните, что лучше отдавать предпочтение изделиям, в составе которых преобладает большее количество натуральных волокон.