Солевая наркомания и особенности её лечения

За вполне привычным и нестрашным названием «соль» скрывается серьезная проблема современного общества: солевая наркомания. То, что изначально создавалось в качестве лекарственного средства для лечения тошноты, стало сильным синтетическим наркотиком и получило обманчивое название «соль».

Такой вид наркомании быстро стал смертельным увлечением, его вполне можно назвать чумой нашего века: так страшны и разрушительны последствия употребления этих средств. Именно поэтому лечение солевых наркоманов не является прихотью, а только необходимостью. Ведь самостоятельно осознать и принять наличие проблемы человек не сможет.

Крайне важно, чтобы лечение солевой зависимости происходило под постоянным наблюдением врачей. Пренебрегая этим условием и пытаясь излечить больного самостоятельно, родственники и близкие рискуют навсегда лишиться шанса на выздоровление.

Критерии и важные моменты

Особенностью солевой наркомании заключается в том, что наркотик, попадая в организм, почти не разрушает, а выводится крайне медленно. Одна маленькая доза может действовать около 3-х суток. Вещество влияет в первую очередь на интеллект человека: нарушает память и расстраивает сон. Поэтому наркозависящий старается избегать контактов с другими людьми, так как он не в состоянии поддерживать длинные разговоры на отвлеченные темы. Чаще всего человек будет ссылаться на усталость.

Зависящий от наркотиков человек будет очень быстро буквально «сходить с ума»: разовьется паранойя, будет постоянно казаться, что кто-то преследует и следят. Они постоянно караулят у дверного глазка, могут резать провода и во время галлюцинаций ведут себя опасно для жизни: собственной и окружающих.

Соляную наркоманию обязательно следует лечить только в специальных клиниках, где созданы все условия для таких пациентов. Современный подход к реабилитации зависимых людей навсегда разрушит миф о том, что зависимого создает наркотик. Нет, это неправда: наркомана создаёт его личность. А все негативные проявления характера были присущи человеку и раньше, просто смогли проявиться именно в такой форме.