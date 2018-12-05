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Стероиды для роста мышечной массы
Каждый спортсмен знает, что такое стероиды. Большинство из них пробовали эти средства лично. Приём стероидов способствует эффективному увеличению мышечной массы, но важно следовать строгому графику и установленным правилам.
Перед началом приема анаболических стероидов вам следует обратиться к компетентному врачу. Индивидуальный курс составляется для каждого потребителя. Если вы принимаете анаболические препараты в соответствии с этим, то можете избежать побочек и различных неприятностей.
При постоянном пользовании стероидов, могут быть серьёзные проблемы с печенью, так как именно она ответственна за удаление вредных веществ из организма. В итоге - эффективность этого органа значительно снижается, что способствует плохому кровообращению.
При использовании стероидов, существует возможность агрессивного поведения от увеличения уровня тестостерона. Также могут возникать головные боли, бессонница.
Поэтому, собираясь купить стероиды в россии, вы должны быть очень осторожны, обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом, чтобы достичь высоких результатов, без серьёзных последствий.
Для всех новичков очень сложно решить, какие препараты выбрать. Кроме того, надо постараться приобрести оригинальные средства, а не подделки. Поэтому - надо обращаться только к проверенным поставщикам, почитать отзывы в интернете.