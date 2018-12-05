Преимущества индивидуального обучения английскому языку

Преимуществом отдельных занятий по английскому языку является способность анализировать только те материалы или предметы, которые вам необходимы, чтобы вы могли составить индивидуальный план уроков для необходимой вам программы (например, подготовка к тестированию, собеседование для работы, путешествию, встречам с иностранцами, получение визы и прочее).

Преимущества отдельных занятий английскому языку включают следующее:

Учебная программа направлена на уровень учащихся и цели, которые могут быть достигнуты. Программа для поступления в университет за рубежом - это одно дело, бизнес-курс - другой, командировка - третье.

Обучающиеся смогут получить необходимую им информацию в любое время.

Не слушатель, а учитель адаптируется к скорости освоения материала, который в свою очередь, должен быть предоставлен наиболее удобным способом для обучающегося.

Общение происходит на правильном английском языке.

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В основном, индивидуальный урок продолжается полтора часа, но при необходимости, может быть больше или меньше. Вы также должны решить, сколько раз в неделю желаете участвовать на занятиях. Всё зависит от времени, которое вы готовы посвятить обучению этому иностранному языку и домашней работе.

Рекомендуемая нагрузка составляет не менее 2 уроков в неделю по полтора часа каждый.

Но если вы желаете научиться свободно говорить за короткое время и стремиться к достижению заметных результатов в первые недели обучения, специалисты рекомендуют тренироваться более интенсивно - от трёх раз в неделю в течение даже двух часов - по мере возможности, разумеется.

Каждый урок посвящён определенной теме, где вы познакомитесь с новыми фразами по этой теме и научитесь употреблять их в общении.

Минимальная теория и практика: это ключ к успешному обучению. Конечно, большая часть времени будет посвящена коммуникации на английском, с комментариями на русском языке (при необходимости).

Если вы не можете прийти на определённый урок, то отмените его или переместите в другое время, заранее договорившись.