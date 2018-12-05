Рабочая одежда: что выбрать для комфортной работы

Работа руками практически неумолимо ведёт к быстрому загрязнению одежды, которую крайне жалко потом выбрасывать. Любая замена свечи в гараже, работа в поле, на заводе или складе: всё ведёт к ускорению износа и сокращению "срока жизни” элементов гардероба. Остаётся два варианта: либо ежегодно покупать новый спортивный костюм, либо присмотреться к покупке рабочей спецодежды.

Естественно тратить на такую вещь большую сумму денег не хочется совершенно, а представленные на бесплатных площадках объявления не вызывают восторга. Пошитые на местных фабриках за 3 копейки робы местами выглядят хуже, чем представленные на Aliexpress (и других китайским интернет-магазинах). При этом цены у них даже выше китайских.

Качественная рабочая одежда обнаруживается в основном на частных предприятиях. Остаётся только выяснить, где и у кого её приобрели, а также прояснить возможность розничной покупки. Как оказалось, никаких проблем с покупкой одного комплекта не возникает. Следы привели нас к поставщику сельхозтехники Альфагро. Вот их сайт: https://www.alfagro.com.ua/.

Компания поставляет из Европы различное оборудование и, как оказалось, рабочие комбинезоны тоже. Производитель комбинезонов – известный на родине (во Франции) бренд, который изготавливает рабочую одежду различной направленности. Универсальный лёгкий комбинезон для "любых работ” дистрибьютор как раз и поставляет в Украину.

Он достаточно презентабельно выглядит, доступен во всех размерах от S до 6XL и имеет адекватную такому продукту стоимость. Чуть дороже местных или китайских поделок, но в 3-4 раз выше по качеству и функционалу. Есть обилие карманов с продуманным расположением, а не просто нашитых "где есть свободное место”.

Самое главное его преимущество – это две толстые сплошные змейки оформленные вдоль всего комбинезона (от самого конца обеих штанин и до горла). Сначала это выглядит странно, но потом когда первый раз его надеваешь, осознаёшь всю ценность задумки. Каждый, кто хоть раз в жизни надевал комбинезон знает, какое это мучительное и неблагодарное занятие. Это занимает уйму времени, и вызывает исключительно раздражение.

Здесь же, просто расстёгиваешь две молнии и "выходишь” из него, как из футуристичного экзоскелета. А потом также легко забираешься обратно, застегнув пару молний. Ради одной только этой фишки комбинезон стоит покупки. При этом он достаточно прочный и выполнен из полиэстера и хлопка. На теле практически не ощущается, порвать не просто, есть карман для смартфона, легко отстирывается и превращается в портативную баню в процессе активной работы.

Если хотите приобрести такой же для работы в гараже, проведения ремонта в доме или работы в цеху, вот страница, где можно узнать о нём больше и сделать заказ: https://www.alfagro.com.ua/rabochij-kombinezon/.